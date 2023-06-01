不堪虧損又缺工 3客運路線接力公告停駛

不堪虧損、缺人力及物價成本上漲等因素，不少客運路線陸續停駛，指南客運、中壢客運聯營9089桃園-捷運古亭站路線，及桃園客運、台北客運聯營9103大溪-捷運頂埔站路線皆於6月接力停駛；中興巴士2025台北-瑞芳路線也公告7月29日起不續營。

指南客運公告，與中壢客運聯營9089「桃園-捷運古亭站」國道客運路線因長期虧損及受疫情嚴重衝擊，在營運環境艱困及與鐵路、多條市區公車競爭下，6月1日起停止代駛服務。為此，桃園市政府即日起為期3個月試辦720「桃園市政府-板橋」路線接續行駛。

無獨有偶，台北客運和桃園客運近期也公告，9103「大溪-捷運頂埔站」路線自6月5日起停駛，民眾可改搭桃園客運新關263「大溪-恩主公醫院」路線或台北客運新北市公車藍46「三峽二鬮-捷運頂埔站」替代。中興巴士則指出，國道客運2025「台北-瑞芳」路線因長期載客不佳，營運許可證屆期後將不在續營，自7月29日起停駛，民眾可利用1088、1061、1062、跳蛙公車「瑞芳-松山車站」替代。

受營運成本上漲、缺工及通膨等因素影響，今年起除有客運路線陸續停駛，也有多家客運業者調漲票價。國光客運近日宣布，6月5日起調整31條中長途國道客運路線票價，漲幅1元到25元不等，同時也將取消銷售「來回票」、「回數票」等優惠，但調整票價仍在公路總局核定上限內。和欣客運則說，目前販售的優惠套票「買6送2三排座優惠票」及「兩排座優惠票」販售至6月2日。