加送蒲燒鰻玉子燒 鐵板燒「明水然．樂」插旗A13

樂多多集團旗下的無菜單鐵板燒「明水然．樂」，自即日起正式插旗信義遠百A13，打造第5間門市，同樣提供高CP值的鐵板燒料理。為慶祝新店開幕，即日起至6月30日期間，用餐加贈價值200元的「蒲燒鰻玉子燒」。

「明水然•樂」目前在台北、林口、新竹、高雄等地均有分店，即將開幕的遠百信義店為品牌第5間分店，也是首度進駐遠百。店內延續品牌的經營概念，以日本A5和牛、活龍蝦等食材，提供無菜單式的鐵板燒套餐組合，並會依照時令、食材狀態調整部份內容。

現行的菜單採14道式設計，能從前菜一路吃到甜點。除了表皮酥脆、內部軟嫩的日本A5和牛之外，「生猛龍蝦三味」選用水姑娘龍蝦（或同等級）取代坊間常使用的波士頓龍蝦，設計出龍蝦膏蟹肉茶碗蒸、龍蝦身佐紅龍果醬、龍蝦頭味噌湯等3種吃法，屬於套餐餐中的經典不動先發。至於套餐中的漁獲食材，則是依照當日狀態進行調整。每套1,600元。