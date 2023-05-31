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經營權變天！泰山公司派發聲明：適法性存重大疑慮

影／缺工讓玉荷包農放棄採收 盼望政府協助

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄大樹玉荷包目前正值盛產期，肉質細緻，多汁香甜，價格也比往年好，但是當地缺工問題卻苦惱許多玉荷包農，只能找親友幫忙協助採收。記者劉學聖／攝影
高雄大樹玉荷包目前正值盛產期，肉質細緻，多汁香甜，價格也比往年好，但是當地缺工問題卻苦惱許多玉荷包農，只能找親友幫忙協助採收。記者劉學聖／攝影

為了解決多個行業缺工，勞動部近日預告修改多個移工法規，擬放寬製造業、營造業、農業及機構看護工等四大產業移工，目前正值高雄大樹玉荷包盛產期，由於採收期只有短短兩個禮拜，當地農民苦於找不到採收工人，只能眼睜睜看玉荷包熟透落果，最後只能放棄採收，農民希望政府能幫忙解決缺工問題，開放農業移工也要能適應各種產業的獨特需求。

農委會打算將現在農業移工增加員額為1萬2000人，以應付農業的需求，不過像玉荷包採收這種只有兩個禮拜的短期工，卻很難能找到適合的移工，高雄大樹當地玉荷包農楊先生表示，自己種植七八甲的玉荷包，今年拜老天爺之賜不但盛產，品項也相當好，肉質細緻，脆爽而清甜，由於玉荷包越早上市價格越好，大家都是搶著提早採收才能賣好價錢，但是當地農民們都苦於找不到工人幫忙採收，就算加錢也找不到熟練採收工，最後只能厚臉皮拜託親友鄰居前來幫忙，楊姓農民說，目前他只採收約四成的果樹，其餘的玉荷包只能眼睜睜看著他熟透落果，如果再找不到工人最後也只能放棄，一年的辛勞也只能泡湯。

楊姓果農表示，政府開放農業移工當然是好事，但是只聘請短短兩個禮拜，又要教會他們採收技巧，這才是最大的難題，關於缺工的問題還是希望政府相關單位能幫忙解決，讓農民可以安心。

高雄大樹玉荷包目前正值盛產期，肉質細緻，多汁香甜，價格也比往年好，但是當地缺工問題卻苦惱許多玉荷包農，只能找親友幫忙協助採收。記者劉學聖／攝影
高雄大樹玉荷包目前正值盛產期，肉質細緻，多汁香甜，價格也比往年好，但是當地缺工問題卻苦惱許多玉荷包農，只能找親友幫忙協助採收。記者劉學聖／攝影
高雄大樹玉荷包目前正值盛產期，肉質細緻，多汁香甜，價格也比往年好，但是當地缺工問題卻苦惱許多玉荷包農，只能找親友幫忙協助採收。記者劉學聖／攝影
高雄大樹玉荷包目前正值盛產期，肉質細緻，多汁香甜，價格也比往年好，但是當地缺工問題卻苦惱許多玉荷包農，只能找親友幫忙協助採收。記者劉學聖／攝影

移工 農民 農委會

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