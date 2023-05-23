快訊

QA整理包／「天選之人」紛紛中鏢！第四波疫情襲來 新冠疫苗怎麼打？

郭打延長賽？黨內大老稱朱什麼都沒了 選戰重擔要侯自己扛

角逐2024總統副手郭台銘？ 柯文哲稱將取決「一重點」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誤吞牙刷、內衣鋼圈？ 醫盤點這些超離奇物件

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投醫院肝膽腸胃科醫師黃仲岐內視鏡檢查示意圖。圖／南投醫院提供
南投醫院肝膽腸胃科醫師黃仲岐內視鏡檢查示意圖。圖／南投醫院提供

誤吞異物狀況時有所聞，衛生福利部南投醫院醫師盤點分享臨床治療經驗，從常見的魚刺、骨頭、果核，到假牙、鐵釘、螺絲釘、電池等，甚至出現整支牙刷、內衣鋼圈等超離奇物件，並提醒吞入異物嚴重恐致命，若誤食就應盡快就醫取出。

南投醫院指出，誤吞異物並不罕見，任何人都可能不慎誤吞，但吞入異物的嚴重程度可大可小，除了得看異物是否尖銳或具腐蝕性，更要考量異物所在身體的位置、停留時間長短而定，若進入氣管、上消化道、腸胃道等則可能會危及生命。

該院肝膽腸胃科醫師黃仲岐說，異物若嗆入氣管內，輕則造成氣管內組織發炎或肺部擴張不全，轉成肺炎或膿胸，嚴重恐致急性呼吸道阻塞而窒息死亡；若不慎進入上消化道，恐造成食道撕裂傷，甚至刺穿食道引起縱膈腔感染，致死率高。

若進入腸胃道造成穿孔有感染風險，恐引發腹膜炎、敗血症甚至休克，就會危及生命；若腸胃道阻塞致嘔吐、無法進食須開刀取出。而異物具腐蝕性，恐造成黏膜損傷、食道穿孔、灼傷或可能併發食道狹窄、氣管食道瘻管、聲帶麻痺等狀況。

黃仲岐也盤點分享臨床治療經驗，他提到，除了常見的魚刺、骨頭、果核，也遇過吞食假牙、鐵釘、螺絲釘、電池、內衣鋼圈等，甚至曾處理過誤吞整支牙刷，且因牙刷卡在十二指腸導致腹痛，所幸經內視鏡夾出後，並未造成身體其他傷害。

黃仲岐呼籲，吃東西留意要細嚼慢嚥，降低誤吞風險。若誤吞異物阻塞呼吸道，應採取哈姆立克法急救；異物若卡食道，切勿自行嘗試以吞飯、喝醋、催吐等，以免造成更嚴重傷害。若無法取出且感到不適，應盡快就醫尋求專業醫療協助。

牙刷示意圖。記者賴香珊／攝影片
牙刷示意圖。記者賴香珊／攝影片

異物 醫師

延伸閱讀

獨／內衣皇后租屋3年半沒睡過 百萬租金白繳了原因曝光

好尷尬！隱形內衣晾陽台隔天失蹤 妹子發現蹤跡超崩潰

Angelababy昔20歲性感寫真流出 黑色內衣滾床好誘人

港女「真空暴露」乘港鐵影片瘋傳！疑沒穿內衣幾走光 網友狠批偷拍

相關新聞

QA整理包／「天選之人」紛紛中鏢！第四波疫情襲來 新冠疫苗怎麼打？

新冠輕症雖然免通報、免隔離，但新冠疫情仍漸漸升溫，進入第四波疫情。不少解封前的天選之人，近期也紛紛中鏢。台大醫院小兒感染...

近3個月4萬筆個資外洩 統聯客運研議取消會員制訂票

詐騙猖獗，統聯客運12日發現乘客個資外洩，不少人更接到詐騙騷擾訊息與電話。台北區監理所初步調查出爐，確定為駭客所為，後續...

星宇傳因「飛機載重平衡表」被迫滯留小港機場 民航局：了解中

昨晚鋒面影響，西半部降雨劇烈，桃園國際機場4航班因降落受風切影響，均轉降高雄小港國際機場，獨剩星宇航空JX718轉降高雄...

美國玉米「嘔吐毒素」超標 逾50萬公斤邊境遭攔

食藥署今公布最新一周邊境查驗不合格清單，自美國進口的「玉米（供食品用途）」檢出真菌毒素「脫氧雪腐鐮刀菌烯醇」超標，總重逾...

洩洪了！明德水庫逼近滿水位 每秒40立方公尺排水調節

苗栗縣頭屋鄉明德水庫集水區一夜之間降下60毫米雨水，挹注上百萬立方公尺蓄水，逼近滿水位，水庫今天上午9點半起每秒40立方...

航班轉降滯留高雄機場 星宇：乘客住宿交通費用全埋單

昨晚鋒面影響，西半部降雨劇烈，松山機場、桃園國際機場共5航班，因降落受風切影響，均轉降高雄小港國際機場。華信、長榮、馬航...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦