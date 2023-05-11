高雄米其林入選餐廳再增3家 今年總數已有9家

2023「臺北、臺中、臺南&高雄米其林指南」昨公布5月新入選店家名單，高雄有3家餐廳入榜，分別為岡山區「溫度劑」、新興區「沐」及鼓山區「貳哥食堂」。高市觀光局表示，3家餐廳都曾參與觀光局美食系列活動，高雄今年已新增9家入選餐廳，全台之冠。

米其林指南5月新增8家入選，高雄共有3家餐廳入榜。觀光局長高閔琳說明，3餐廳曾分別參與「2023米其林指南摘星職人攻略分享會」、「高雄餐盤發見計畫地圖」及「高雄日嚐366」等觀光局舉辦的美食活動。

「溫度劑」以滷虱目魚肚飯著稱，老闆李宥均分享，餐廳使用的虱目魚是自家鹹水養殖，再加上黑豆豉搭配日式類蒲燒滷製；店內提供能輕鬆吃美味小料理的環境，空間不大，希望營造舒心美好的用餐氛圍。

「沐」是觀光局「高雄餐盤發見計畫地圖」活動店家之一，使用大量在地的漢方藥材與香料融入台菜、客家、原住民料理。兼任老闆的主廚楊彥希說，MU運用跨菜系手法來堆疊風味，盼帶給食客兼具香氣、口感及多種元素組合的美食體驗。