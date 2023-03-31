兒少手機成癮多可怕？5成家庭因手機起衝突

台灣日前發生2起孩子因使用手機而墜樓事件，手機成癮引發討論。兒童節前夕，北市議員曾獻瑩今開記者會公布「2023兒少手機成癮問卷調查」，發現62.2％家長認為孩子有手機成癮，49%家庭更常因手機起衝突，看YouTube或抖音多達68.3%，各界關注改善，台北市教育局長也到場表達重視。

曾獻瑩今年3月調查兒少手機成癮使用狀況，回收851份有效問卷，填答者國小、國中及高中以上家長各占3成，其中6都家長為86.2%。他發現，8.5%孩子平均一天手機使用超過8小時，52.3%則是1至4小時不等，時間多花在看Youtube或抖音、玩遊戲、上社群平台。

曾獻瑩指出，透過線上預防兒少手機成癮課程，迄今服務逾5000名家長，曾有家長摔過4支手機，仍無法讓孩子脫離手機成癮。連續2年調查兒少手機成癮，發現狀況愈來愈嚴重，今年過半家長認為使用手機，確實對孩子的情緒、作息、課業產生負面影響，也帶來親子衝突，籲教育局應盡速提出對策，學校攜手家長改善預防。

兒童節前夕，曾獻瑩今邀集議員吳世正、汪志冰與多名家長代表發聲，台北市教育局局長湯志民也到場表達重視。

吳世正建議可和孩子理性溝通，從小養成看書習慣，不少家長知道手機成癮問題卻不知從而做起，建議教育局可開設相關課程。汪志冰認為，手機運用得當是好幫手，反之就如打開潘朶拉盒子，因為高中以下孩子心智不成熟的，家長花時間用手機，自然沒時間陪孩子，建議教師研習能加強溝通技巧等課程。

台北市國小學生家長會聯合會榮譽總會長廖哲豪直言，己身不正、何以正人？家長在家不要用手機，應多陪孩子閱讀。台北市高中學生家長會聯合會總會長許麗吉說，學校可管制手機，為何家裡不行，認為親子學習溝通很重要。

台北市家長會長協會理事長周季平表示，孩子與使用手機的時間可能遠超過和家長溝通，籲父母注意其使用內容。