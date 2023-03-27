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高雄店家擬串聯全台發起拒蛋行動 消費者：幾天沒吃蛋沒關係

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
早餐店內的餐點幾乎都會加蛋，但在蛋價高漲的壓力下，今天高雄一群早餐業者群起抗議，有意發起拒買含蛋餐點的抵制行動。記者陳弘逸／攝影
早餐店內的餐點幾乎都會加蛋，但在蛋價高漲的壓力下，今天高雄一群早餐業者群起抗議，有意發起拒買含蛋餐點的抵制行動。記者陳弘逸／攝影

為抗議蛋價狂飆，高雄市一群早餐業者今天發起抵制行動，有意串聯全台店家一起停賣荷包蛋、蔥蛋，蛋餅也不加蛋。此行動引起迴響，有人支持店家，可以接受早餐店短時間買不到蛋製品，「幾天沒吃蛋沒關係」、「無法想像台灣回到一顆蛋很了不起的年代」。也有人說，如何讓店家買到合理價格的蛋才是根本的解決之道。

今天上午，30名高雄早餐與餐飲業者在高雄市議會開記者會，店家抱怨，台灣雞蛋價格從每箱20台斤600元漲至1100多元，上周五接獲通知，今天起一斤要再漲4元，價格達1200元，盼政府揪出「蛋蟲」，不然高雄市已有80家業者響應抵制活動，將串聯中北部餐飲店家，7至10天全部拒賣蛋製品。

黃姓市民說，最近雞蛋真的很難買，家中固定團購的廠商價格漲了一倍左右，一箱5斤從200元變400元，當蛋變成奢侈品的時候，會有很多人選擇不買，沒有人真正受惠。

「沒蛋就不吃沒關係」吳姓、黃姓等多位家庭主婦說，最近家中為買蛋傷透惱筋，真搞不清楚是供需失衡還是人為操作，願意支持早餐店家的抵制行動，可以接受早餐店沒賣荷包蛋，三明治不加蛋，蛋餅沒有蛋。

陳姓公務員說，小時候便當內有顆蛋很奢侈、很了不起，時代進步下雞蛋變成平價商品，不料這波缺蛋潮讓童年回憶再度湧上心頭，吃素的人可以長期不吃蛋，一般人一周或十天不吃蛋沒關係，可以從其他食物攝取蛋白質，願意共同抵制拒買活動，希望價格不要這麼離譜。

早餐店內的餐點幾乎都會加蛋，但在蛋價高漲的壓力下，今天高雄一群早餐業者群起抗議，有意發起拒買含蛋餐點的抵制行動。記者陳弘逸／攝影
早餐店內的餐點幾乎都會加蛋，但在蛋價高漲的壓力下，今天高雄一群早餐業者群起抗議，有意發起拒買含蛋餐點的抵制行動。記者陳弘逸／攝影

早餐店 雞蛋 高雄市

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