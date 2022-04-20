墾丁「你看見海廢？」特展 海廢開箱排行榜讓人叫絕

多名曾在屏東海生館工作或輾轉認識的「七年級生」，因關心海廢議題結為好友，相揪淨灘之餘進而成立「好廢商行」，用巧手將海廢化為生活藝品，開辦輕鬆有趣的講座和展覽，將熱情化為行動力的斜桿人生被墾處管看見，受邀於4月珊瑚生態保育月開辦「你看見海廢？」特展，其中，聯合國際淨灘行動統計前10大海廢的「海廢開箱排行榜」大型創作，特別設計讓人站上去拍照的空位，讓人拍案叫絕。

「好廢商行」的年輕合夥人年齡相近，平時都有自己的工作，各有擅長的專業能力，繪畫製圖、手作工藝、學術研究、環境教育、解說導覽、籌辦活動等，他們聚會，吃飯聊天外，還常相揪到海邊淨灘，大家都怎麼撿都撿不完的無力和挫折感，一次聚會聊著聊著，經營民宿、曾任海生館飼育員的陳耀弘提議一起跨出「同溫層」，用實際行動感染更多人。

「循環使用、造就美好， 團隊的核心精神！」陳耀弘說，他們認真討論後取名「好廢」，英文名為「Recycle For Good」，大家將海廢再次利用，創造更好的價值及延續海廢生命，大家可以正經討論工作內容，也能互開玩笑激盪創意火花，沒有驚人偉大的設定目標，撒下減塑種子的過程卻滿是喜樂。

「好廢」前年成立後，團隊遠赴台南漁光島載回廢棄的蚵棚保麗龍、浮具及回收水管，給合國際淨灘行動統計出前10大海廢的「海廢開箱排行榜」大型創作，還設計讓人站上去拍照的空位，另有以廢塑膠碎片混水泥塑形的「恆春古城門名片架」和用浮球製成飾品架或花器，並透過臉書開辦講座和展覽；繼高雄市立圖書館主動邀展並辦講座，墾管處也在4月珊瑚生態保育月於遊客中心開辦「你看見海廢？」特展至5月31日。