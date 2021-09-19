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北市新移民子女學生創7年新低 跨國婚姻大受疫情影響

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
受疫情影響，台北市國人與外國籍人士結婚人數下降，109年僅1464人結婚，甚至109學年度台北市國中新移民子女學生數為3960人，為近7年新低。 聯合報系資料照
受疫情影響，台北市國人與外國籍人士結婚人數下降，109年僅1464人結婚，甚至109學年度台北市國中新移民子女學生數為3960人，為近7年新低。 聯合報系資料照

受疫情影響，台北市國人與外國籍人士結婚人數下降，109年僅1464人結婚，連帶影響台北市新移民新生兒下降，經統計，109學年度台北市國中新移民子女學生數為3960人，為近7年新低。教育局表示，近年來台北市新移民子女人數及學生數呈現下降趨勢，但其仍為整體國民素質及競爭力重要環節，「成就每一個孩子」是教育的重要目標。

教育局統計，近年台北市國人與外國籍人士結婚人數由100年高峰3206人，緩和下降至108年2663人，109年因受疫情影響，結婚人數更只有1464人。連帶影響台北市新移民新生兒數由101年高峰2232人逐年下降至109年為1366人。

觀察六都情況，其中新北市國中小新移民子女學生數向來居冠，為2萬4603人，占全國國中小新移民子女學生比率為17.7%；桃園市居次，其就讀國中小新移民子女學生數為1萬8036人，占全國比率為13.0%；再次為台中市的11.0%、高雄市的10.5%、台北市7.5%及台南市6.5%；六都合計9萬1933人，占66.1%，顯示全國國中小新移民子女學生主要集中在都會區。

不過，109學年度台北市國中新移民子女學生數為3960人，為近7年新低；以行政區觀察，109學年度台北市文山區國中小新移民子女學生數1340人為最多，占台北市全體新移民子女學生12.8%、士林區1330人，占12.7%、大安區1085人，占10.4%，前三多行政區占比合計35.9%；最少三個行政區占比合計為13.8%，顯示國中小新移民子女學生分布略有行政區地理位置差異。

教育局表示，近年來台北市新移民子女人數及學生數呈現下降趨勢，但其仍為整體國民素質及競爭力的重要環節，且「成就每一個孩子」是教育的重要目標，希望藉由此報告提供國中小新移民子女學生相關重要資訊，進而讓新移民子女學生獲得更完善的教育資源投入，並增進新移民子女學生多元適性發展的可能。

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