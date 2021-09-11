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司法官、律師考試受颱風影響 延期至10月24日舉行
考選部今天表示，「110 年公務人員司法官特考（第一試）、110年專技人員律師考試（第一試）」原定於明天在台北、台中及高雄三考區舉行，收到璨樹颱風影響，兩項考試均延期至10月24日舉行。
考選部表示，根據中央氣象局最新颱風預報資料顯示，12日全台均將籠罩在暴風雨範圍，經由本兩項考試典試委員長會同考選部，考量兩項考試僅設置3個考區，應考人多有跨縣市移動，如自東部或離島移動應考情形，加上颱風影響全台及動態變化難以完全預測等因素，為維護應考人及試務工作人員安全，依照國家考試偶發事件處理辦法規定，決定本兩項考試延期舉行。
考選部表示，兩項考試第一試由原9月12日延期至10月24日舉行，第二試則配合由原11月13日至14日延期至12月25日至26日舉行。如因考試日期調整致無法參加考試者，可依考選部各項考試規費退費作業要點，向考選部申請退費。
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