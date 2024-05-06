長榮航、裕隆 認購靚

台股近期反彈重登月線，盤面類股良性輪動，非電子股躍居盤面焦點，長榮航（2618）、裕隆等傳產指標股表現相對強勢，後市仍有可為，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

長榮航、裕隆相關權證 圖／經濟日報提供

長榮航2023年載客已恢復至疫情前88%，法人預期，2024年國人出入境旅遊人次有望優於疫前水準，尤其長榮航第1季航班數回升至疫情前90%水準，載客數亦較疫前高出4%，優於整體市場的0.8%，顯示公司市占率持續提升。

受惠需求暢旺，再加上航空成本上升，支撐票價維持高檔區間，法人評估，2024年長榮航客運營收可望成長8.5%，考量長榮航於疫後復飛的港澳大陸航點僅有八個，遠低於疫前的28個，一旦兩岸順利開放交流，將有助於2025年客運營收年增近一成。

法人指出，隨疫後消費結構改變，長榮航2023年商務艙載客率高達90%、優於疫前約75%至80%，平均票價成長逾四成，規畫持續購新機及改艙，有助於提升單位旅客收益。

裕隆日前公布納智捷首款純電休旅車n7今年約有8,000至9,000輛訂單。

其中，第1季開始交付約500輛，第2季持續大量交車，預計每月交貨量約1,200至1,500輛，至第3季可將前期預購訂單交付完成，並計畫在5、6月時展間開放n7第二波訂購。

此外，新店裕隆城去年9月開始營運，法人推估今年挹注的租金收入可望由去年約1億元，攀升至4億元水準，而相關資產題材近期亦成為市場熱門話題。

權證發行商指出，若看好短多行情，建議買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。連結長榮航的相關權證包括長榮航凱基39購04（079320）、長榮航台新3A購01（089339）；裕隆相關權證有裕隆凱基39購04（074850）、裕隆國泰3B購01（085047）。