期貨商論壇／航運期 靈活避險

台股4月29日回到月線之上後，整體盤勢仍狹幅震盪，而相關AI類股也在上周熄火，營建相關概念自4月3日花蓮大地震後成為近期強勢股，另自馬習二會，中方釋出善意後，相關兩岸旅遊是否大舉開放，未來需關注520總統就職典禮的兩岸政策，而航運指數在日前突破今年高點後，上周也拉回修正，短期內可能呈現震盪格局

美國聯準會在最新利率決議會議後，主席鮑爾雖排除今年升息可能，但仍不鬆口未來降息時點，並表示縮表的步調會放慢，變相地提供市場流動性，而由Fed WATCH的最新機率來觀察，從原本今年11月降息變成提早到9月降息。

在政經方面，美國國內學運如火如荼，美國國務卿布林肯訪中後，中美雙方積極協調以色列及哈瑪斯，而目前最新消息傳出哈瑪斯將到埃及進行進一步停火談判，但以色列態度仍強硬，在哈瑪斯發出聲明稿前，以色列總理納坦雅胡表示，未來將攻打加薩走廊南部城市拉法，而目前狀況較為混亂，投資人也須關注相關動態。

若交易人欲參與航運行情，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金17,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）