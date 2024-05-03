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全民權證／信錦 二檔活跳跳

經濟日報／ 記者高瑜君整理
信錦相關權證
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信錦（1582）股價連四漲，持續攀高。法人指出，2024年產品出貨展望正向，營收獲利雙雙成長，其中，營收成長有望上看10%，此外，隨著生產效率提升，將帶動毛利率轉佳；另一方面，低軌衛星訂單需求強勁，2024年雖僅占比低個位數，但訂單持續成長。

信錦開發折疊平板產品，客戶已於今年第1季發表，預期第2季底進入量產。公司積極尋找折疊商機，規劃送樣三星。此外，信錦是殖利率資優生，過去五年現金殖利率平均有6.58%，今年將配息4.1元，換算現金殖利率達4.34%，也具備高殖利率題材。

權證發行商建議，看好信錦後市的投資人，可買進價內外10%以內、距到期日120天以上權證，參與這波行情。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 高殖利率

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