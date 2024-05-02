快訊

午後注意雷雨 吳德榮：周末晴朗炎熱 上看36度高溫

期待財報和就業報告 道指漲322點 史指3日來首度走升

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台指期 外資加碼空單

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

股期雙市昨（2）日開低走低，指數齊步回檔修正。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單增加3,806口、攀升至1.7萬口，展望盤勢，國際股市表現不佳，台股因而受拖累，加上成交量能收斂，短線台指期宜謹慎操作。

現貨與期貨行情方面，台灣周三因五一勞動節休市。美股近日下殺的一部份原因，來自美國就業成本指數ECI季增率1.2%，高於市場預期值1%，再度提高市場對聯準減緩降息的擔憂預期。惟2日凌晨聯準會主席鮑爾在記者會態度雖消弭今年繼續升息擔憂，卻也暗示降息時間恐怕來得更晚，美股指數大幅震盪後漲跌互見，兩天下來那斯達克指數共跌2.3%，而道瓊指數則下跌1.2%。

基於美股表現偏弱，台股昨天下跌174點，收20,222點。期貨部分，台指期昨天延續跌勢，下跌122點、至20,291點。價差方面，台指期正價差擴至68.56點，電子期正價差擴至3.14點，金融期正價差縮至5.8點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超150.42億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,133口至7,946口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3,806口至17,541口。至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加2,585口至7,132口。

法人表示，現階段加權指數下跌失守月線，電子類股下跌1.3%，位於月線之下，外資台指期空單加碼，指數近期壓力可能較大，持續留意近期美國大型科技股財報及重要經濟數據公布。

台指期 期貨

延伸閱讀

聯準會FOMC會後 國泰世華詳盡分析總經、股債匯市未來展望

鮑爾發言指向3條Fed利率路徑 7月降息機率大於9月

美國經濟強到難以降息...Fed決策牽動11月總統大選 外媒分析鮑爾面臨困境

5月電子期跌 金融期漲

相關新聞

雙鴻、緯創 四檔馬力強

台股昨（2）日電子權值受美半導體重挫影響多數開低，壓抑類股表現也拖累指數回檔逾百點，跌破月線支撐，不過，逆勢收漲的有雙鴻...

漢翔、世紀鋼 押偏價外

隨著520將近，政策概念股受到投資人關注，漢翔（2634）、世紀鋼（9958）因基本面展望佳獲買盤青睞，權證發行商表示，...

全民權證／信錦 二檔活跳跳

信錦（1582）股價連四漲，持續攀高。法人指出，2024年產品出貨展望正向，營收獲利雙雙成長，其中，營收成長有望上看10...

全民權證／信邦 瞄準逾150天

信邦（3023）今年第1季營收80.4億元，季增9.1%，年減5.1%，營業利益9億元，季增22%，年減20%；第1季業...

全民權證／致伸 選價內外10%

致伸（4915）今年第1季自結每股純益（EPS）1.3元，毛利率15.9%，年增1個百分點，創同期新高，業外匯兌利益及利...

最牛一輪／至上剽悍 兆豐3C威風

至上（8112）昨（2）日股價平盤開出，一度跌破5日均線並下探87.2元，隨後買盤拉抬翻紅，終場上漲5.89%，收93....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。