台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（2）日開低走低，指數齊步回檔修正。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單增加3,806口、攀升至1.7萬口，展望盤勢，國際股市表現不佳，台股因而受拖累，加上成交量能收斂，短線台指期宜謹慎操作。

現貨與期貨行情方面，台灣周三因五一勞動節休市。美股近日下殺的一部份原因，來自美國就業成本指數ECI季增率1.2%，高於市場預期值1%，再度提高市場對聯準減緩降息的擔憂預期。惟2日凌晨聯準會主席鮑爾在記者會態度雖消弭今年繼續升息擔憂，卻也暗示降息時間恐怕來得更晚，美股指數大幅震盪後漲跌互見，兩天下來那斯達克指數共跌2.3%，而道瓊指數則下跌1.2%。

基於美股表現偏弱，台股昨天下跌174點，收20,222點。期貨部分，台指期昨天延續跌勢，下跌122點、至20,291點。價差方面，台指期正價差擴至68.56點，電子期正價差擴至3.14點，金融期正價差縮至5.8點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超150.42億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,133口至7,946口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3,806口至17,541口。至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加2,585口至7,132口。

法人表示，現階段加權指數下跌失守月線，電子類股下跌1.3%，位於月線之下，外資台指期空單加碼，指數近期壓力可能較大，持續留意近期美國大型科技股財報及重要經濟數據公布。