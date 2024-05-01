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全民權證／緯穎 押價內外5%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
緯穎相關權證
緯穎相關權證

緯穎（6669）受惠Meta等美系大型雲端服務提供商（CSP）持續擴大AI相關資本支出，外資回補持股趨勢不變，近日股價跌破季線後，快速反彈重新站回所有短中期均線。

緯穎第1季營收696.2億元，季增18.9%，主要是通用伺服器需求復甦，加上AI伺服器需求強勁，帶動新產品大量出貨，法人看好今年AI相關產品營收占比可望逐季攀升。緯穎於ASIC晶片專案研發及出貨，並未遭遇晶片缺貨，下半年將新增GPU晶片專案，且公司強調為輝達GB200首批合作夥伴，預計2025年量產出貨。

權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距離到期日120天以上認購權證，參與這波短多行情。（中國信託證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

晶片 權證 緯穎

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