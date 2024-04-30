5月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌98.92點，收20396.6點。5月電子期收1057.2點，下跌6.1點，正價差1.24點；5月金融期收1863.6點，下跌5.6點，正價差5.11點。
5月電子期以1057.2點作收，下跌6.1點，成交1071口。6月電子期以1061點作收，下跌1.45點，成交14口。
電子現貨以1055.96點作收，下跌4.59點；5月電子期貨與現貨相較，正價差1.24點。
5月金融期以1863.6點作收，下跌5.6點，成交868口。6月金融期以1876.8點作收，上漲4.8點，成交1口。
金融現貨以1858.49點作收，下跌6.56點；5月金融期貨與現貨相較，正價差5.11點。實際收盤價以期交所公告為準。
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