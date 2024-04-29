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5月電子期、金融期齊漲

中央社／ 台北29日電

台北股市今天上漲375.01點，收20495.52點。5月電子期收1063.5點，上漲12.1點，正價差2.95點；5月金融期收1868.8點，上漲59點，正價差3.75點。

5月電子期以1063.5點作收，上漲12.1點，成交1331口。6月電子期以1060.65點作收，上漲13.55點，成交5口。

電子現貨以1060.55點作收，上漲17.24點；5月電子期貨與現貨相較，正價差2.95點。

5月金融期以1868.8點作收，上漲59點，成交1697口。6月金融期以1872點作收，上漲57.8點，成交5口。

金融現貨以1865.05點作收，上漲60.8點；5月金融期貨與現貨相較，正價差3.75點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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