東元、中興電 四檔有戲

重電股近期呈現強勢，股價位階相對低的東元（1504）、中興電（1513）也受到買盤資金追捧，根據美國能源部的初步統計，目前美國境內配電變壓器到2050年總體存量容量增長將比2021年增加160%至260%，國內機電廠將受惠。 權證發行商表示，可用挑偏價外認購權證操作。

淨零碳排蔚為世界潮流，各國政府在政策紛紛響應，美國承諾在2030年將其溫室氣體淨排放量減少50%（相較於2005年），並制定到2035年實現100% 無碳污染電力的目標，實現這些目標需大幅擴展電力系統，以整合大量新建的再生資源，可預見未來美國對電力設備的投資有增無減。

此外，近年資料中心的廣興建電氣化持續進行，推動中、低電壓電力設備需求，美國重電設備市場持續處於供不應求的狀態，目前變壓器的交期長達兩年，過去三年價格漲了四至九倍。

今年中國大陸及台灣市場有望回到中高個位數成長，帶動東元機電系統全年達雙位數年增。智慧能源產品扣除已認列標案，工程及設備在手訂單仍超過250億元，全年預期成長個位數。此外，東元智慧生活主要營收來源為國內市場，政府延長節能補助及預期電價上漲，有望推升各項節能產品及服務需求。法人看好東元長期受惠於美國基建政策、台電強韌電網計畫，將帶動營收持續增長。

中興電3月合併營收23.35億元、年增12.1%，今年第1季營收61.3億元、年增5.09%同創新高。現階段在手訂單340億元，今年國內將再取單350億元，除國內重電設備與工程訂單能見度長以外，中興電與同業合作爭取美國電力公司訂單，目前公司的GCB與CIO在認證當中。