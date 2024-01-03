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證券業首家 凱基證券「隨身e策略」獲 APP 無障礙認證

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

根據衛福部統計，全台有身心障礙證明的視障者近5.5萬人，凱基證券為幫助身處黑暗的視障者解決投資理財的數位金融阻礙、透過科技創新應用將「隨身e策略」APP全新升級，領先同業增加無障礙使用介面，方便視障朋友使用手機查詢股市行情、操作交易，更通過台北市視障者家長協會「APP無障礙認證」，成為台灣首家獲此專業認證的證券公司。

凱基證券把客戶當作家人，為打造「以客戶為中心」的數位創新服務，團隊在優化APP無障礙瀏覽介面之前，與台北市視障者家長協會合作，深入了解視障者使用手機APP的需求，藉由清楚的語音指引操作，幫助他們順暢完成每一個步驟。此外，凱基證券「隨身e策略」APP各項無障礙優化功能，堅持自主開發改善視障者的數位投資體驗，將他們眼前的黑暗轉換成有聲的回應，讓投資理財走進視障朋友的日常。

科技發展帶動數位金融服務日益普及，但對於身障者、高齡者等數位金融弱勢族群而言，不見得都能享受數位科技帶來的便利，凱基證券秉持「公平同理，待客如己」的理念，致力打造平等友善的金融環境，期望透過科技力量降低弱勢族群所面臨的數位落差，今年不僅將「隨身e策略」APP增加無障礙使用介面，方便視障朋友使用外，更針對高齡人口推出銀髮友善客服專線快速通道及官網智能客服樂齡服務，積極落實公平待客原則。

凱基證券在數位創新發展及客戶服務上精益求精屢創佳績，今年陸續榮獲工商時報數位金融獎「數位普惠獎」、財訊財富管理大獎「最佳數位金融」、CSEA卓越客服大獎「最佳客戶服務企業」以及金彝獎「傑出金融創新獎」等多項大獎，彰顯對客戶的重視及企業實踐力，凱基證券將持續努力提供不同族群專業與貼心有溫度的金融服務，協助更多投資人邁向富足人生。

凱基證 視障 APP

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