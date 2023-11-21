永豐金證券志工團走入雲林 攜手「伏流祭」合作舉辦「恁的演唱會」

實踐ESG核心價值，永豐金證券從金融本業出發，深化在地經營與社區關懷，投入地方創生行動，11月參與雲林「伏流祭」文化盛會，攜手金曲歌王謝銘祐在活動現場舉辦「恁的演唱會」，並與永豐銀行聯合進行金融知識與防詐騙宣導，以趣味短劇及遊戲進行互動推廣，超過1,500位民眾參與了解，與鄉親共渡一個歌聲、藝文、金融知識的豐盛日。

永豐金證券總經理張李章隆在活動中表示，從2018年起，依循金控母公司ESG核心策略聚焦「土地與人」，以生態友善、永續發展為原則，號召員工及眷屬加入志工服務，連結在地力量及專業團隊，實踐對社會的關懷。今年是連續第二年合作支持雲林「伏流祭」，而與金曲歌王謝銘祐更已多年合作，舉辦「恁的演唱會」為偏鄉長者唱歌，永豐金證券志工團足跡深入南投埔里、雲林台西與大埤等鄉鎮。

「伏流祭」由雲林100種生活團隊於2022年發起第一屆活動，透過青壯世代為在地產業注入新活力，結合在地藝術家個展、台文音樂會、台文兒童說故事、農與藝市集、手作體驗等活動，讓參與民眾看見不一樣的雲林，今年參加人數已超過4,000人。

今年這場結合「伏流祭」與「恁的演唱會」活動在雲林虎尾拯民國小開唱，由拯民國小合唱團、台西希望教室帶來連串表演，最後由金曲歌王謝銘祐與5位年輕音樂人組成的「麵包車樂團」壓軸演出，演唱多首經典國台語老歌，吸引不少歌迷前往聆賞，以十足搖滾精神及草根美學，用音樂展現強韌的生命力，與雲林鄉親共享美好午後時光。

永豐金證券並在活動中積極推廣普惠金融防詐騙，與永豐銀行合力設計「永豐神射手」、「防詐騙知識問答」兩大活動，透過趣味十足的短劇與遊戲，推廣金融知識，提醒大家熟記反詐騙電話「165」專線，遇事小心求證，不輕易接聽陌生來電及透露個資，避免遭受詐騙，讓更多鄉親了解金融知識，進而消弭經濟造成的不平等。

永豐金證券強調，無論是經濟或文化平權，唯有透過努力推廣，不斷地問候與關懷提醒，才能讓社會迎向更平等共好的未來，將持續以實際行動串連員工、眷屬與公益夥伴，展現正向影響力，為社會的共榮共好盡一份心力。