美股三大指數大漲收高 台股振奮早盤漲逾百點 台積電上漲6元開558元

台股今（30）日開盤上漲42.68點，開盤指數16,666.33點，美股三大指數收紅，台股早盤也漲逾百點，盤中最高來到16,769.59點；台積電（2330）以558元開盤，上漲6元。

凱基投顧指出，操作上可持續關注網通、金融股、蘋概相關。至於晶圓指標股票的部分，宜觀察聯電（2303）與相關公司矽統（2363）上漲後的力道能否延續。非金電指數今日較強，周二化學生技醫療例如材料ky、三福化有轉強，也是本周動見觀瞻的重點，可留意觀察。

昨（29）日美股四大指數收盤：道瓊指數上漲292.69點、漲幅0.85%，那斯達克指數上漲238.63點、漲幅1.74%，標準500指數上漲64.32點、漲幅1.45%，費半指數上漲91.70點、漲幅2.59%。

美國股市昨日大幅收高，受特斯拉、輝達（Nvidia）和其他大型成長股提振，此前公布的數據顯示美國7月職位空缺下降，加上消費者信心指數走弱，鞏固了美國聯準會（Fed）將暫停升息的預期。

美國10年期公債殖利率回落至4.11%。輝達大漲4.2%，創紀錄收盤新高。特斯拉漲幅達7.7%，儘管此前文件顯示美國監管機構向這家電動汽車生產商發出特別指令，詢問有關其自動駕駛軟體的駕駛員監控系統做出改變的問題，兩者股票的交易量在華爾街遙遙領先。

三大法人昨（29）日集中市場合計買超71.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超41.3億元，投信買超31.7億元，自營商（自行買賣）買超1.8億元，自營商（避險）賣超2.9億元。

統一期貨表示，期貨方面，外資周二再度回補3,595口空單，十大特定法人則大幅回補2,251口空單，留倉淨空單規模縮小，整體籌碼偏向中立觀望，仍須留意期貨主力拉高指數後，可能將再次布局空單。

選擇權未平倉部分，選買權最大未平倉仍為16,850點，不過16,700點未平倉大增，可能將成為潛在賣壓；賣權最大未平倉上移100點至16,400點，整體來說市場看法偏向中立。綜上所分析，周三結算日加權指數觀察區間可觀察16,400 –16,700。