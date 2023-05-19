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富邦期貨：技術面短線乖離大 須警惕拉回

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析
散戶小台籌碼分析

美國大型零售商沃爾瑪財報顯示，大型雜貨業務抵消了服裝和電子產品銷售疲軟的影響，第1季營收成長近8%，優於預期，並調升全年財測，股價收漲1.3%，另外，美國眾議院議長麥卡錫表示，有關聯邦債務上限的談判最快可能在本周末達成原則性協議，他預估眾議院將在下周之前考慮達成協議，激勵美股指數期貨全面收高。

美股持續收高，台指期維持偏多趨勢，今天開高，技術面短線乖離程度較大，須警惕短線拉回；期貨籌碼方面，外資台指期未平倉淨多單保持在3萬口之上；散戶小台多空比回升至-18.8%，連5日在0軸之下；未平倉量PUT/CALL Ratio上升至128.3%，整體籌碼面偏多；選擇權最大平倉量來觀察，16,200點以上壓力較重，下檔支撐在15,800。(富邦期貨/提供)

期貨 台指期

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