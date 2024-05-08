是方AI智能中心將商轉
是方（6561）昨（8）日舉行線上法說，總經理劉耀元指出，新AI智能資料中心LY2將投入商轉，已銷售五成，AI、雲端用戶占八、九成，第2季末開始明顯貢獻，推升營收持續成長。
是方日前公布第1季季報，單季毛利率逼近五成，稅後純益2.42億元，創歷年同期新高、歷史次高，每股稅後純益3.11元。法人關注是方新AI智能資料中心LY2投入商轉後對營運貢獻、客戶進駐狀況及損平時間點。
劉耀元指出，LY2每平方公尺載重達2,000公斤，電力瓦數及散熱，都符合未來所有高算力、高傳輸的AI等應用，是未來三年台灣少見高規格稀有IDC，很幸運搭上AI需求興起，吸引雲端及AI客戶搶先進駐，目前雲端及AI客戶占比超過八成。
劉耀元表示，隨LY2客戶陸續進駐，第2季末明顯貢獻營收，目前銷售比重約五成，由於屬於罕見高規格IDC，因此每坪單價優於一般IDC，客戶搶先進駐就像銷售預售屋一樣可以優先選戶別。
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