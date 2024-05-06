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大田營收／4月4.34億元 年增96.2%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高爾夫球具代工廠大田（8924）6日公告4月營收，受益客戶群開始展開新款式產品鋪貨，單月交出4.34億元成績，年增逾96.2%。法人並認為，在客戶布局新品的加持下，大田第2季將呈現淡季不淡，整體營運表現有望優於第1季。

法人指出，大田旗下美系品牌客戶歷經去化庫存告一段落後，先前所遞延的新開發案正逐步完成下單、排入生產等前置作業，開始量產；同時，日系品牌客戶新款式產品訂單也有所回溫，挹注該公司出貨表現。

以4月來看，單月達4.34億元，年增逾96.2%、月增28.4%；累計今年前四月營收為14.36億元，年減5.6%。

法人並認為，與往年不同的，在全球經濟復甦不明朗的狀況下，美日系品牌商今年普遍拉長新款式產品鋪貨時程，以測試市場水溫，將讓大田今年營運表現呈現逐季溫和上升走勢，預期第2季業績將優於第1季，下半年會比上半年好。

另外，大田的江西廠第二期廠區擴建案自去年5月動工興建後，目前工程進度推展順利，剛完成建築物主體結構（封頂），預計四、五月間整個廠房可完工；接續，將展開設備佈置和產能測試，最快第3季開始陸續投產。

據了解，大田江西贛州廠現有15條生產線，每月設計產能達40萬至50萬支，未來打算增加三至四成的新產能，並藉此提高產線製程自動化比重，加上產品組合優化，將挹注毛利揚升。

營收

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