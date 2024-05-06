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威剛4月營收38.48億元年增逾八成 歷年同期新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
威剛董事長陳立白。圖/聯合報系資料照片
威剛董事長陳立白。圖/聯合報系資料照片

記憶體模組大廠威剛（3260）今（6）日公布4月合併營收創歷年同期新高，年增逾八成達38.48億元；累計今年前4月合併營收為147.29億元，年增逾五成。威剛表示，目前上游供應商正積極將產能配置與投資重心轉向HBM（高頻寬記憶體），且整體產業庫存水位相當健康，預期本季DRAM及NAND Flash合約價仍將保持上揚格局，並進一步推動公司整體毛利率持續增長。

威剛董事長陳立白指出，AI終端應用產品於第三季起陸續上市後，可望帶動下半年及明年更多AI需求湧現，因此上游供應商無不加速轉進HBM與DDR5產品，但目前HBM生產難度與產能耗用率都相當高，在有限的產能供給下，今年DRAM價格欲小不易。NAND Flash方面，雖然目前上游供應商已陸續恢復獲利，並逐步調升產能利用率，但對於價格及產能規畫仍相當理性，加上近期企業用及資料中心的SSD需求明顯復甦，可望支撐NAND Flash價格續揚且穩健的態勢。

以4月產品營收貢獻而言，DRAM占威剛單月營收比重為37.85%，SSD營收貢獻22.45%，記憶卡、隨身碟及其他產品占比39.7%。今年前4月合併營收達147.29億元，年增57.73%；其中DRAM營收占比41.04%，SSD為26.73%，記憶卡、隨身碟及其他產品則貢獻32.23%。

威剛 營收

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