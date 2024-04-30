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櫃買市場4月飆股出爐！這3檔翻倍漲

經濟日報／ 記者楊伶雯馬琬淳／台北即時報導
4月上櫃股漲幅前十大公司。經濟日報製表
4月上櫃股漲幅前十大公司。經濟日報製表

櫃買市場30日收在248.53點，下跌0.19點，4月以來櫃買指數下跌3.58點，跌幅1.42%， 統計4月上櫃公司漲幅發現，富裔（6264）月漲幅114.29%，奪下單月飆股冠軍，福大（4402）以103.93%居第二，藝舍-KY（2724）單月大漲102.14%居第三大漲幅，前三名單月股價都是翻倍大漲。

台股4月來震盪激烈，集中市場在4月間曾衝高至20,883.69點，在寫下歷史新高紀錄後出現壓回，在4月19日盤中甚至大跌1,009.32點，寫下盤中歷史第二大跌點，終場下跌774.08點，則是史上單日收盤最大跌點，其後指數再往上反彈，今日收在20,396.6點，4月來大盤指數僅上漲102.15點。

櫃買市場今年來上漲14.52點，漲幅6.2%，但4月則是下跌，櫃買市場今年4月12日盤中曾寫下257.71點的波段高點紀錄，為2000年6月以來的新高，隨後指數壓回整理，今日收在248.53點。

統計櫃買市場4月漲幅前十名依序是富裔、福大、藝舍-KY、天鉞電、廣寰科、勤凱、永信建、雷科、德晉、五福等，其中，營建股及觀光股各占2檔紡織股進榜1檔，另有5檔電子股包光電、電子組件、電腦周邊等個股。

富裔4月漲幅達114.29%，為上櫃股單月最飆股，從2019年開始都是虧損，已連虧5年，今年可望迎來轉機，持股66.81%子公司富永營造有北投合建案「神隱村」在建當中，該案分回總銷約5.2億元，可望在今年貢獻營運；富裔旗下建案最快2026年有「信義松平」完工挹注。

福大是紡織材料老廠，有50年歷史，主力研發胚布開發新產品，力求少量多樣化，充分供應客戶需求，增加產品附加價值及市占率，近年正式跨足綠能事業，提供中小型太陽能發電站安裝規劃，更跨足醫材供應事業，包括防護衣、口罩襯墊、洗手液等產品；高雄建商郡都取得全部6席董事、3席獨董，且由唐承擔任福大董事長。

藝舍-KY原名為富驛-KY，去年8月取得藝舍創意廣告80%股權，由於富驛原先已持有藝舍公司20%股權，藝舍公司成為富驛百分之百投資子公司。藝舍公司原為立信集團旗下專責代銷的公司，立信集團土地庫存充足，未來推動之建案量可期，將來立信集團仍持續與藝舍公司合作，故藝舍公司成為富驛子公司後，將可增加集團營業項目。

建案 櫃買指數

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