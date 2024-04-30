世界法說會／估第2季晶圓出貨季增雙位數 毛利率也將同步看增

世界先進（5347）30日召開法說會，對於第2季營運展望，世界先進預估，本季晶圓出貨量將可望季增17～19％，不過均價也將下滑2～4％，毛利率將落在25～27％，表現可望優於第1季的24％。法人推估，世界先進第2季不論營收及獲利都可望明顯繳出優於第1季的成績單。

世界先進指出，客戶投片動能在今年第2季不論在驅動IC或電源管理IC等產品線都會有相當程度的貢獻增加，其中大尺寸驅動IC由於在今年第3季有世界級運算賽事舉辦，另外筆電的庫存調整已經到相對健康或是低點，因此讓電視及筆電相關客戶針對大尺寸驅動IC有拉貨增加。

至於在電源管理IC部分，世界先進表示，目前不論面板類、運算類或是AI伺服器等需求動能都可望比第1季明顯增加。在兩大動能推動下，使世界先進第2季晶圓出貨可望繳出優於第1季的成績單。

另外，法人也相當關心中國大陸成熟製程產能大量開出，是否會對世界先進營運造成影響。董事長方略解釋，由於美中科技戰關係，因此在歐美客戶去中化有看到一些機會，這些機會對世界先進今年或明年營收都可望有顯著貢獻，主要將以電源管理IC產品線為主。

在第三類半導體開發上，世界先進指出，公司具備兩個產品線，分別為GaN on QST及Gan on Si。其中在GaN on QST部分，第一代已經進入量產，不過效能由於並沒有相當到位，因此當前主要應用在電池充電器部分，生產量能也相當有限，不過比第一代效能提升不少的第二代產品將可望在今年第4季進入試產，屆時有機會爭取到更多客戶訂單。

GaN on Si產品線，世界先進表示，現在在試產階段，希望一個月內能完成試產，預計今年第3季就能夠進入量產，這個GaN on Si產品線的機會也將會比 GaN on QST大上不少。