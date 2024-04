世界法說會／估第2季晶圓出貨季增雙位數 毛利率也將同步看增

世界先進(5347)30日召開法說會,對於第2季營運展望,世界先進預估,本季晶圓出貨量將可望季增17~19%,不過均價也將下滑2~4%,毛利率將落在25~27%,表現可望優於第1季的24%。法人推估,世界先進第2季不論營收及獲利都可望明顯繳出優於第1季的成績單。

世界先進指出,客戶投片動能在今年第2季不論在驅動IC或電源管理IC等產品線都會有相當程度的貢獻增加,其中大尺寸驅動IC由於在今年第3季有世界級運算賽事舉辦,另外筆電的庫存調整已經到相對健康或是低點,因此讓電視及筆電相關客戶針對大尺寸驅動IC有拉貨增加。

至於在電源管理IC部分,世界先進表示,目前不論面板類、運算類或是AI伺服器等需求動能都可望比第1季明顯增加。在兩大動能推動下,使世界先進第2季晶圓出貨可望繳出優於第1季的成績單。

另外,法人也相當關心中國大陸成熟製程產能大量開出,是否會對世界先進營運造成影響。董事長方略解釋,由於美中科技戰關係,因此在歐美客戶去中化有看到一些機會,這些機會對世界先進今年或明年營收都可望有顯著貢獻,主要將以電源管理IC產品線為主。

在第三類半導體開發上,世界先進指出,公司具備兩個產品線,分別為GaN on QST及Gan on Si。其中在GaN on QST部分,第一代已經進入量產,不過效能由於並沒有相當到位,因此當前主要應用在電池充電器部分,生產量能也相當有限,不過比第一代效能提升不少的第二代產品將可望在今年第4季進入試產,屆時有機會爭取到更多客戶訂單。

GaN on Si產品線,世界先進表示,現在在試產階段,希望一個月內能完成試產,預計今年第3季就能夠進入量產,這個GaN on Si產品線的機會也將會比 GaN on QST大上不少。