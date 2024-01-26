櫃買中心年終記者會 IPO和市場成交量表現亮眼

櫃買中心今（26）日舉行年終記者會，董事長陳永誠表示，今年在IPO和市場成交量方面表現亮眼，全年上櫃家數達26家，達成設定目標，永續債券表現亮眼，全年發行金額達到1472.89億元，再創新高。

112年度申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為26家及72家，截至112年底，上櫃公司掛牌及興櫃公司登錄家數分別為816家及329家，櫃買中心積極扶植優質企業進入資本市場之效益持續顯現。

櫃買中心董事長陳永誠表示，今年在IPO、市場成交量都有好的表現，台灣的交易所業績很好，投資人有豐收的一年未來一年的目標，在產業聚落的打造方面，除了原有的半導體和生技醫療產業外，還持續推動雲端數位、綠能環保等領域的產業發展聚落，將有助於促進各種產業蓬勃發展。

另外，今年在政府發行的永續發展債券有所突破，北高兩市都發行了永續債券，希望未來能繼續發行，且有更多其他政府加入發行行列，提供更多永續發展債券商品。

陳永誠指出，在交易面，債券ETF吸引眾多散戶參與，成交量大幅增長，達到散眾化的目標。此外，交易所在海外招商方面也有所突破，去年成功赴新加坡和香港招商，今年更有計劃在5月赴日本拓展市場。

交易所的工作是打下市場的根基，使市場能夠蓬勃發展，不僅有助於國家經濟產業的良性循環，還能推動經濟增長，提高人民的所得水準。

展望今年，將持續面對變動的局勢，地緣政治風險升溫、美中科技戰加劇、極端氣候、人工智慧發展等，都可能間接對台灣及全球的經濟成長與產業發展造成影響，也期許新的一年櫃買市場能繼續欣欣向榮，持續配合主管機關政策，並與資本市場參與者共同精進，以強化韌性、數位轉型及永續轉型之核心理念，深耕櫃買市場發展。