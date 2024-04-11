均豪自結首季 EPS 0.28元 去年擬配1.2元現金股利

面板及半導體設備廠均豪（5443）11日公告2024年首季自結稅前淨利為1.37億元；歸屬於母公司業主的稅後淨利為0.46億元；每股盈餘為0.28元。

均豪2023年合併營收30.89億元，年減34.7%。毛利率25.15%，年減4.57個百分點。稅後純益2.04億元，年減47.8%；每股稅後純益1.25元。均豪董事會決議擬配發1.2元現金股利，配息率高達96%。這項盈餘分配案，將於6月18日舉行的股東常會承認。

均豪去年第4季合併營收10.27億元，季增54.3%，年 15.6%，來到當年單季新高。毛利率18.7%，分別季增2.69及年減4.56個百分點。稅後純益1.06億元，季增553.5%，年增558.7%；EPS為0.65元，寫近五季新高。

均豪今年首季累計合併營收10.23億元，年增38.6%。今天股價下跌1.8元，成交量逾1.08萬張，收67.2元。

均豪日前在OTC業績發表會指出，去年半導體設備出貨衝高，以集團營收的絕對金額和比重都大幅成長，突破6成營收比重。展望2024年半導體設備業績持續成長、顯示器設備也有新技術投資，預期今年營收、獲利重返成長。