AI 助攻！ 資金活水湧入 主動式台股科技基金中長線甜

野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄表示，台股在近期漲勢後，評價並不便宜，在美國聯準會（Fed）定調未來三年的利率走向後，盤面的重心將回歸到總體經濟景氣及企業獲利展望。近期股價指數創新高後可能面臨籌碼凌亂及震盪拉回的雜音，不過以長期來看，美國及歐洲經濟將逐漸從谷底復甦，股市若有拉回仍是提供進場點的機會。

謝文雄指出，AI長線看好不變，目前是AI發展初期，2024年市場可投資的機會更多，資金也會更分散在其他有復甦題材的產業，包括折疊手機元件受惠於手機庫存去化與消費回溫、滲透率持續增長，以及傳產中的重電、綠能等出口相關類股都可望有所表現，股市拉回仍是提供進場點的機會。

惟短線建議不要過度追高，長線仍以趨勢成長股為主要布局標的，如: AI Server設計組裝與零部件、HPC、ASIC/IP、IC設計、散熱解決方案與零組件供應、折疊手機元件、CCL/PCB等類股，傳產則以重電、綠能、運動服飾等出口相關類股為布局標的。

從國際資金資產配置的角度來看，台灣經濟溫和成長、企業獲利亦是正成長，產業具競爭力，匯率波動風險比其他新興市場低，加上殖利率長期在全球平均水準之上，成為吸引外資長期買盤的誘因。在台股方面，外資從2023年11月開始便轉賣為買，2024年以來已累積買超1,600億元。

在半導體方面，AI相關應用可望帶動半導體產值成長，半導體庫存已降到合理區間，客戶重啟投片，晶圓代工廠的出貨片數再度回升，產能利用率可望逐季上升。預期需等到2024下半年可望回到較高水準。AI晶片需採用CoWoS封裝，因此台積電CoWoS產能變成最大的瓶頸，台積電積極增加2024及2025年CoWoS產能，可望打開AI晶片瓶頸。AI相關應用的成長率在2023~2027年複合成長率可望達到35%，半導體產業有多項趨勢性題材持續發酵，外資回補力道值得期待。

AI已成為雲端業者強化競爭力最重要的投資，預估全球前七大雲端業者2024年AI相關的資本支出將占其總資本支出21%，相對於2023年的13%，將可看到AI資本支出大幅度躍升。2024年隨著LLM training與企業AI應用需求的帶動下，AI伺服器的增長動能將維持強勁。此外，AI伺服器應用大量推升800G需求，以及帶動數據中心的規格升級，VCSEL光纖取代傳統銅線傳輸趨勢確立，帶動化合物半導體產業的成長。無線通訊往5G/6G技術邁進，以及未來自駕系統搭載更多車用光達（LiDAR）的趨勢下， 預期將有更多新的市場應用，未來成長動能強勁。

近期Nvidia GTC大會，新產品Blackwell其每秒運算速度達到20 PFLOPS，訓練速度比前一代Hopper提升四倍。Nvidia並同時發表GB200 NVL72系統，包含36個Grace CPU與72 個Blackwell GPU，採用液冷散熱設計。相較H100 GPU，GB200的大型語言模型推論效能提升達30倍。採用液冷散熱除了可提升效能，即便在高度運算負載下，也能以較佳能源效率的形式運作。散熱需求的提升，使得水冷板、風扇、Pump、CDU、分歧管等所組成的散熱系統產值提升。GB200的問世，可望對散熱廠商帶來新的成長動能。

此外，設置傳統伺服器的標準機櫃耗電量約4瓩（kW），約等同於一個家庭住宅的用電功率；而設置一組AI伺服器機櫃的能源需求約為20倍達80瓩。在未來AI需求大增的情況下，加上美國的基建法案、台電強韌電網計畫及美國電網的汰舊換新需求，也將帶動重電設備需求。

台電這波調漲電價，產業特別設立資料中心的分類，其中在最高級距3億度以上的企業共有Google與中華電信，這兩家企業因各自有資料中心與電信機房，幾乎24小時運作，耗電量相當高，尤其是目前中華電信的資料中心仍是使用傳統伺服器，未來若是逐漸汰換成AI伺服器，預估用電量將比現在高上數十倍。