環球晶財報／去年營收獲利創新高 每股純益45.41元

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）於27日公布去年財報，營收與獲利雙創新高，稅後每股純益為45.41元，也刷新紀錄。針對今年展望，環球晶董事長徐秀蘭日前表示，雖然不確定因素還滿多，今年看起來是近二十年來情況最複雜的一年，但仍樂觀希望今年業績持續成長，交出不錯的成績單。上半年情況可能比較弱一點，但期待下半年會增溫。

環球晶去年合併營收達706.5億元，年增0.5％，連三年成長，並續創歷史新高，稅後淨利為197.7億元，年增28.6％，稅後每股純益達45.41元。

展望2024年，環球晶評估，今年市場有望逐步復甦，由記憶體領銜釋放信號，惟景氣回溫速度與幅度需視不同終端應用及總體經濟不確定因素而定。該公司位於半導體產業鏈上游，迎來春燕較下游會晚一至兩個季度，有鑑於客戶會優先消耗手上庫存，預期下半年表現將比上半年更加健康。