快訊

接觸330人！北市公布麻疹境外移入足跡圖 曾在這間店用餐30分鐘

有必比登名店違規！食藥署網紅餐廳大稽查 不合格名單出爐

台男泰國遭槍殺案1台嫌逃回台 刑事局已帶回調查

環球晶財報／去年營收獲利創新高 每股純益45.41元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）於27日公布去年財報，營收與獲利雙創新高，稅後每股純益為45.41元，也刷新紀錄。針對今年展望，環球晶董事長徐秀蘭日前表示，雖然不確定因素還滿多，今年看起來是近二十年來情況最複雜的一年，但仍樂觀希望今年業績持續成長，交出不錯的成績單。上半年情況可能比較弱一點，但期待下半年會增溫。

環球晶去年合併營收達706.5億元，年增0.5％，連三年成長，並續創歷史新高，稅後淨利為197.7億元，年增28.6％，稅後每股純益達45.41元。

展望2024年，環球晶評估，今年市場有望逐步復甦，由記憶體領銜釋放信號，惟景氣回溫速度與幅度需視不同終端應用及總體經濟不確定因素而定。該公司位於半導體產業鏈上游，迎來春燕較下游會晚一至兩個季度，有鑑於客戶會優先消耗手上庫存，預期下半年表現將比上半年更加健康。

半導體 環球晶

延伸閱讀

加速AI普及 美光HBM3E記憶體正式量產

美光量產高頻寬記憶體 供輝達AI晶片

美光宣布量產HBM3E高頻寬記憶體 SK海力士股價應聲重挫

台股萬九關前狹幅震盪 分析師：買盤保守、勿輕易追價

相關新聞

研華財報／去年EPS達12.65元 擬發現金股利9.5元

研華（2395）27日舉行董事會，公布2023年第4季暨全年合併財務報告。研華2023全年合併營收達新台幣645.68億...

聯發科股價創今年來新高 AI 領域布局廣、長線可期

聯發科（2454）今（27）日股價持續漲逾0.9%，受惠2024年世界行動通訊大會等影響，盤中最高達1,160元，股價創...

無懼台股盤中大跳水 中興電續強仍漲2%

台股今（27）日盤中大跳水，其中重電族群的中興電（1513）仍持續保持強勢，漲幅仍有2%以上，成交量逾8.5萬張。法人預...

矽統宣布配息+減資 股價盤中跳水、成交量個股第二

矽統（2363）26日董事會通過現金減資案、去年財報與盈餘分配案，財務長黃柏文表示，今年每股擬配發0.3元現金股利，並通...

聯發科獲外資跳升評等至買進 目標價大升至1,276元

聯發科（2454）獲得外資里昂大幅調升其評等與目標價，將其評等由「劣於大盤」跳升至「買進」、目標價大升至1276元。聯發...

致伸暫緩墨西哥廠投資 3招轉骨術助配息4元史上新高

科技業一窩蜂墨西哥投資熱，致伸（4915）則在2023年中喊卡，決暫緩擴張，公司主管表示，理解客戶期望致伸具備墨西哥生產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。