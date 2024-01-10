家登去年營收創新高 今年三大動能加持再拚雙位數成長

晶圓傳載解決方案商家登（3680）今（10）日公佈2023年12月營收報告，集團合併營收約為5.18億元，累計2023年全年合併營收50.77億元，寫下歷史新高表現，且展望2024年，家登在先進製程需求續強、成熟製程市占率提升、航太新事業挹注等三大動能帶動下，今年營運可望續拚雙位數成長，代表營收有望再度拚高。

家登公告2023年12月合併營收為5.18億元、月成長83％，不過相較2022年同期減少20％。累計2023年全年合併營收達50.77億元、年成長13％，寫下歷史新高。

家登表示，公司這十年來在轉型中不斷成長，自2019年集團營收突破20億元新台幣大關後，無畏半導體景氣循環，每年維持集團營收雙位數成長，2022年達45億元，2023年突破50億元，各項財務指標持續維持優異表現。

據了解，家登轄下系列產品線當中，其中光罩載具全球市占超過70％、EUV 光罩傳送盒為市場領先及主流產品、FOUP 晶圓載具陸續通過大客戶認證，2023年取得大中華半數以上客戶新廠採用家登 FOUP ，因此在半導體晶圓傳載方案市場具備領先地位。

展望2024年，家登三股營運動能蓄勢待發，家登表示，先進光罩載具市場穩定成長，為集團挹注穩定且長期的獲利，讓家登有能力繼續投入研發厚實長遠的營運實力；晶圓載具產品強勢進攻全球各大半導體廠，先進與成熟製程 FOUP 快速增加市占率；航太產業取得大客戶長單，持續增加通過客戶的認證品項，2024年設立高營收目標。

總結來說，家登指出，全球的產能擴充陸續到位，大中華昆山廠已完成併購及量產，以更快的速度和效率在地服務大中華客戶；航太領域完成家登和朝宇航太的併購，結合雙方在航太產業上的優勢，快速整合雙方資源，借重朝宇航太專業的航太特殊製程和認證，積極擴張航太事業版圖，在集團三管齊下，2024年營運將續創雙位數成長。