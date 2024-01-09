伸興營收／去年75.59億年增5% 客戶庫存水位已逐步健康

全球家用縫紉機製造龍頭伸興工業（1558）公布2023年12月合併營收6.06億元，月減18.1%、年增9.4%；第4季合併營收18.77億元、年減0.6%；累計去年合併營收75.59億元、年增5.1%。伸興表示，客戶庫存水位逐步健康，也帶動拉貨力道持穩回溫。

伸興指出，受惠於耶誕節及感恩節消費購物旺季，帶動旗下多款家用縫紉機銷貨至歐美等市場，客戶拉貨力道增溫，加上子公司宇隆步入汽車產業傳統旺季，中國大陸市場持續復甦，歐美市場需求亦穩定，助力汽車類12月營收保持良好成長表現。

而從2023年全年營收75.59億元、年增5.07%來看，伸興多元產業事業布局策略綜效展現，隨著未來各產業領域客戶拉貨力道回溫，將帶動整體營運保持良好成長動能。

國外研究機構Maximize Market Research報告指出，全球縫紉機市場規模在2023年達59.1億美元，預計於2024年起將以年複合成長率(CAGR)5.68%的速度增加，至2030年將達到87.1億美元。

伸興看好縫紉機市場發展趨勢明確，持續以家用縫紉機為核心，結合手持裝置與電腦技術發展等多元縫紉機產品，可將縫製的圖案變得更加細緻，使家用縫紉機朝向「縫紉印表機」邁進。

不僅如此，伸興也積極強化機械式縫紉機輕量化及節能化，並開發更高階的電腦縫紉機，研發擁有刺繡功能的電腦縫紉機，以提供高單價、高附加價值的商品，堆疊公司更高的競爭力。

展望今年，伸興持審慎看法。伸興去年營運主要受歐美縫紉機大廠客戶、自行車與工業自動化等產業客戶去化庫存，而放緩拉貨力道影響；但以目前在手訂單來看，主要客戶的庫存水位皆已逐步健康，有望進一步對公司的拉貨需求回溫。

另外，主要客戶也積極與伸興維持新款或改款產品設計開發的計畫，並推進新款產品出貨排程；加上宇隆的業績效益貢獻，同時公司彈性調整台灣、大陸及越南等三廠產能配置與優化產能效率，可望帶動今年營運持續成長。