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AI 推升台股上漲74點收17,650點 台積電收平盤585元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股今（20）日開高，仍處高檔震盪整理，收盤指數17,650.76點，上漲74.21點、漲幅0.42%，成交金額2,960.68億元。示意圖／聯合報系資料照片
台股今（20）日開高，仍處高檔震盪整理，收盤指數17,650.76點，上漲74.21點、漲幅0.42%，成交金額2,960.68億元。示意圖／聯合報系資料照片

美股四大指數昨（19）日全數收紅，反觀台股今（20）日開高，仍處高檔震盪整理，收盤指數17,650.76點，上漲74.21點、漲幅0.42%，成交金額2,960.68億元。台積電（2330）收平盤585元。

AI族群今日部分走強，其中 AI PC 可望在2024年夏天出貨，有望驅動筆電市場換機潮，在電腦周邊產業上，其中仁寶（2324）、宏碁（2353）、英業達（2356）盤中紛紛爆量超過19萬張，受投資人矚目。其餘上揚的標的還有廣達、緯穎、勤誠、緯創、鴻海等。

其他表現較佳的族群還有，工業電腦族群的精聯、鴻翊、研揚、事欣科、欣技；NB族群的仁寶、藍天、精英、宏碁、英業達；物聯網概念股的全新、力旺、威強電、台達電、樺漢；5G通訊設備的聯鈞、明泰、全新、正文、穩懋、華通、南電；汽車電子的德微、胡連、車王電、健和興、致伸等。

強勢個股方面，其中仁寶以37.4元攻上漲停板，更爆量超過28.9萬張。法人看好，仁寶逐步退出低毛利率的 iPad 代工業務將帶動產品組合轉佳，預估2024年毛利率上看5.0%，此外車用業務持續成長，預估明年車用營收翻倍 。

法人建議，操作上宜留意震盪回檔後止穩的電子個別族群，例如封測、PCB、IC 設計、等；金融也可考慮，台股多頭架構不變，逢回仍可留意電子的買點；至於抗跌上漲的非金電族群，宜趁著消息面有利多的帶動之下，分批轉進配置電子，會是比較靈活的做法。多頭陷入整理前高位置很關鍵。

2024 仁寶 台股

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