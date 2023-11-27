國際運價飆漲 散裝航同樂 裕民、中航上漲逾4%
BCI、BDI上周五（24）出現表現強勢，帶動運價止跌回升，指數呈現飆漲，帶動今（27）日散裝航運族群表現強勢，裕民（2606）、中航早盤上漲逾4%，慧洋-KY、新興漲幅逾3%，而四維航也有超過2%的漲幅。
波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）上周五收在2102點，上漲247點，漲幅達13.32%；而海岬型運價指數（BCI）則是收在3385點，上漲 706點，漲幅26.35%，平均日租金為每艘28071美元，增加5855美元。
BDI、BCI指數上漲，激勵散裝族群今日的表現，新興主經營海岬型船舶跟油輪，中航主要經營海岬型的船舶， 裕民船舶多元化，長期看好節能船舶強化布局。
裕民第三季合併營收39億元，年減5.2%，季增6.9%，較年減28%，營業毛利率23.75%，稅後純益7.64億元，年減58.4%，季增27.8%，EPS0.91元；裕民航運累計前三季合併營收為104.05億元，年減5%，營業毛利率為21.18%，稅後純益為18.27億元，年減53.2%，EPS為新台幣2.2元。
慧洋-KY 10月合併營收及自結獲利，10月合併營收為16.18億元，累計前十月合併營收為137.09億元，慧洋-KY同步公告自結獲利，10月單月營業利益4.32億元，稅前盈餘為2.64億元，自結每股稅前盈餘為0.35元；累計前十月稅前盈餘為21.16億元，自結每股稅前盈餘為2.83元。
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