台驊投控除息3元 股價開高走低反而窘陷貼息

貨攬業者台驊投控（2636）累計今年前3季每股純益9.63元，今年上半年現金股利3元今（23）日除息，早盤以76.5元開出後一度拉升至76.9元，原本朝填息前進，填息逾20%，但卻出現開高走低的情況，盤中翻黑，從原本的填息反而陷入貼息。

台驊投控第3季合併營收38.27億元，季增12.04%，稅後純益5.73億元，季增6.59%，EPS為4.03元，營收較第2季成長主受惠大陸中秋及黃金周假期，整體貨量較第2季成長。

台驊投控累計今年前3季合併營收達106.11億元，年減55.79%；營業毛利21.8億元，毛利率20.5%；稅後純益13.76億元，淨利率13%；每股純益9.63元，每股淨值為63.2元。

台驊投控表示，全球消費性電子及零售商品庫存水位已修正至健康水位，受十一連假影響，供應商生產出貨遞延，加上第4季為傳統購物旺季，為因應歐美感恩節、聖誕節與電商購物消費需求，補貨效應可望同步推升短線海空運量。

台驊投控今年上半年現金股利3元，今日除息，早盤以76.5元開高後一度拉升至76.9元，朝填息前進，不料盤中翻黑，一度下滑至75.6元，反而陷入貼息。