宏碁入股統振吃移工經濟！ 插旗日本、NB跨境送東協

宏碁（2353）入股國際移工匯款業務龍頭統振（6170）10%股權，成為第一大單一股東，雙方正式攜手合作，宏碁除將協助統振QuickPay插旗日本市場，大舉擴張毛利率高達60～70%的跨境小額快速匯款業務，統振也將助宏碁搶佔台灣外籍移工筆電3C商機，讓「台灣買、東南亞交貨」成為新商業模式。

把賺到的錢匯回家鄉是移工的心願，金管會粗估國際移工匯款金額一年高達800億元，在台人數約74萬人，這塊待開發的族群吸引各路人馬搶進，一卡通先前傳出擬與東聯（1710）互動合作推出小額外匯服務，宏碁也參與統振私募股取得10%股權，大舉跨入Fintech戰局鎖定移工經濟。

而隨台灣少子化，缺工嚴重，政府預估2030年前需要再開放40萬人補足勞動力缺口，加上衛福部鬆綁65歲以上申請移工，合計還有潛在百萬移工開放空間，更使這塊市場不容小覷。

小額跨國匯款業務毛利上看7成

統振2018年申辦移工匯款監理沙盒實驗，跨入小額跨境匯款業務，取得小額跨境匯款金融執照，是目前台灣3家執照業者中規模最大的一家，除資本額最大，活躍會員人數超過20萬人也最多，今年預估經手的匯出金額將超過300億元，佔台灣一年移工總匯出金額的37.5%，穩居第一大，而統振預估今年收取的手續費相當於1.5億元。

小額跨境匯款服務毛利率多高？扣除上架及落地合作方手續費成本，統振估毛利率上看60～70%。」統振總經理何明哲表示。舉例而言，菲律賓移工收到薪水或獎金，去便利商店匯款回老家，1小時菲律賓戶頭就收到款項，每筆匯款手續費支付給統振100~200元不等，但統振要拆給便利商店及移工該國戶頭所屬銀行手續費，比過去跨國匯款透過西聯匯款模式要1～2天才拿到錢有效率得多。

高資金門檻！前進日本一級戰場

不過統振為達成該服務效率，也必須建立龐大資金池，因為便利商店收到匯款金，要10天才撥付給統振，而統振在印尼、越南、泰國及菲律賓也必須各建立一個資金池，一旦移工在台灣匯款，就會通知該國資金池先墊付匯款到移工帳戶中，而台灣便利商店撥款在後，尤其逢年過節，跨境小額匯款業務的資金壓力不小。

而看好移工經濟，統振也計畫跨足日本市場，宏碁新宿辦公室將出借統振團隊進駐，何明哲表示，日本市場移工人數約200萬人，雖然當地已有83家業者有執照，且發申請執照要18個月，相當漫長，但他仍看好機會比韓國大，但預估實際開始做生意要到2025年。

從拿到執照，到已有30多萬註冊會員及20多萬活躍會員（移工3年一簽，部分已經返鄉）成為第一大移工匯款工具首選（不計算地下匯款管道），何明哲坦言，靠社群廣告雖有效益但相當緩慢，「最快的還是移工一個推薦一個！」他笑說，當越來越多移工用QuickPay，其他移工就會相信「這是真的！」，逐步拉開跟對手差距。

2026年移工會員數拼40萬人！加碼服務攜手宏碁

目前台灣小額境外匯款執照業者家數僅2大1小，約分吃800億元匯出金額一半市場，未來統振該業務若要持續提升，除靠會員數持續增加，另一塊就跟政府開放移工政策有關，而長期而言則還有海外其他國家的移工匯款服務將開始貢獻。

何明哲目標2026年活躍會員人數從現在20多萬翻倍成長至40多萬人，成為區域金融科技服務業者。

統振今年金融科技與電信服務（電信預付卡及國際電話預付卡等）營收貢獻約8成，由於手握數十萬移工名單，統振也計畫提供更多服務給這群客人，如買機票或家鄉生活用品，另外，也計畫跟新股東宏碁合作，提供台灣買、當地交貨服務。

「移工常在台灣買筆電，說返鄉時要帶回家給家人用，為何不台灣訂購，菲律賓交貨呢？」何明哲表示。目前宏碁在菲律賓及印尼等國家都是第一大筆電品牌，等宏碁完成物流建置，2024年可望將展開合作。