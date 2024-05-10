寶成4月營收年增0.6% 累計前4月微幅年減1.1%
製鞋廠寶成工業今天公布4月自結合併營收為新台幣210.82億元，月增0.1%、年增0.6%；今年1至4月自結合併營收843.62億元，年減1.1%。
寶成工業透過新聞稿說明，持股51.11%重要子公司裕元工業4月自結營收6.50億美元（約新台幣210.02億元），較去年同期減少5%，其中製鞋業務較去年同期成長2.5%；累計今年1月至4月自結營收為26.52億美元，較去年同期減少5%，其中製鞋業務則較去年同期略增0.6%。
由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際公司自結4月營收為人民幣16.23億元（約2.25億美元），較去年同期減少12.3%；累計今年1月至4月營收為人民幣70.23億元（約9.73億美元），則較去年同期減少8.6%。
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