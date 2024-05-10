快訊

有事找阿姨！桃園男童全裸被父趕出門 鄰居幫披外套施壓報警

伊朗頭巾禁令再起，女性頻遭打壓卻不曾放棄希望

運價穩步上揚 萬海4月營收101億年增逾2成

中央社／ 台北10日電

貨櫃股4月營收全數出爐，萬海航運公告4月營收新台幣101.08億元，受惠運價穩步回升，月增6.39%，年增24.32%；貨櫃三雄今天湧現買氣，包含萬海、陽明皆亮燈漲停至收盤。

萬海航運4月合併營收101.08億元，月增6.39%，年增24.32%，累計前4月營收377.26億元，年增11.98%；萬海說明，主因是受益運價穩步回升，帶動4月營收較3月及去年同期呈現增長。

貨櫃股近日陸續公布4月業績，長榮4月合併營收318.14億元，月增5.63%，年增42.43%；陽明4月營收149.44億元，月減3.88%，年增35.33%。

貨櫃股今天同步湧現買氣，萬海、陽明至終場分別鎖在漲停63.8元、60.6元，長榮則收在193.5元，漲幅9.01%。

展望後市，萬海表示，船舶運力受中東地緣政治緊張、船舶繞行導致周轉率下降及景氣回溫等各項因素影響，預期營運穩健好轉，萬海將謹慎檢視航線布局以回應客戶需求，並持續進行船舶汰舊換新，提升競爭力。

營收 萬海

延伸閱讀

中國4月進出口金額由負轉正 優於市場預期

搶買機票跟船票 航運股成交占比逾2成 這幾檔先飆漲停

萬海Q1轉盈！航運多頭報到 陽明、長榮獲利備受期待

歐洲線期貨飆 全球運價大漲訊號亮了

相關新聞

富邦金控前四月稅後純益434.1億元、EPS 3.34元 金控獲利亞軍

富邦金控（2881）10日公布，2024年4月自結稅後純益130.3億元，累計今年前四月稅後純益434.1億元，每股稅後...

華航營收／連3月正成長 4月165.73億再寫同期新高

華航（2610）4月份合併營業收入為165.73億元，登歷年同期新高，較前月增幅0.40%，較去年同期增加13.95億元...

統一超營收／4月268億元、年增7.8% 創同期新高

統一超（2912）10日公告4月營收268.22億元，較去年同期增加7.8%，創同期新高水位。累計前四月營收1,078....

台灣虎航營收／4月13.27億元 創同期新高

台灣虎航-創（6757）2024年4月單月營收13.27億元，較去 (2023) 年同期增加4.13億元，年增率45.1...

陽明財報／第1季轉虧為盈 EPS 2.69元

陽明海運（2609）於10日董事會第1季財務報告。陽明海運113年第1季合併營收438.01億元，稅後純益93.79億元...

兆豐、玉山、合庫、第一金、中華電…定期定額五、十年誰績效好？ 三種答案皆無重複

如果是投資五年，股息不管無論有無再投入，績效最好的是兆豐金，拉長到十年來看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。