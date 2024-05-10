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統一超營收／4月268億元、年增7.8% 創同期新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
統一超（2912）10日公告4月營收268.22億元。報系資料照
統一超（2912）10日公告4月營收268.22億元。報系資料照

統一超（2912）10日公告4月營收268.22億元，較去年同期增加7.8%，創同期新高水位。累計前四月營收1,078.93億元，年增7.51%。統一超表示，台灣7-ELEVEN持續展店，藉由線上線下多元服務渠道，聚焦鮮食、咖啡、霜淇淋、思樂冰、冰飲品、預購等話題商品開發與推廣，更整合集團資源展現未來新零售樣態、迎來新世代複合商場「Par K* Avenue」，同時持續探索未來零售首創「X-STORE 微型商店」。

台灣7-ELEVEN持續深耕逾1,700萬會員的OPENPOINT生態圈，藉由會員日點數10倍送、清明連假滿額立折、點數超值加價購話題新品等生活體驗活動，更串連i預購、i划算、OPEN NOW等數位服務渠道推動會員便利、優質服務，持續帶動會員交易金額創歷史同期新高、成長超過10%以上。

鮮食方面，聚焦換季輕食、跨界聯名、支持在地三大做法，地瓜、茶葉蛋等原型食物需求量大增，星級滷味開賣爆汁豆干與蒜香辣味酸菜，同時藉由哈燒專櫃、原賞-熱壓吐司走入超過1,700個社區商圈，以現蒸、現煮、現烤多元美食滿足日常需求；自有品牌「星級饗宴」跨海聯名日本和倉溫泉「加賀屋」，推出夏開胃的涼菜、飯糰、便當、烏龍麵等新和食選擇，烘焙結構則首度聯名HERSHEY'S好時，推出系列小圓餅、軟餅乾、軟法等新甜食選擇；支持在地攜手農業部開發使用在地食材、價格親民的「幸福餐盒」，豐富新品與社區經營帶動相關類別業績成長超過10%。

台灣7-ELEVEN也持續創新24小時現做飲品、冰品市場話題，CITY CAFE持續優化咖啡服務、聯名HERSHEY'S好時推出經典可可；CITY TEA現萃茶服務在地進入第10年，以24小時新鮮現萃等優勢做出市場區隔；CITY PEARL攜手「可不可熟成紅茶專賣店」聯名監製新品持續熱銷、搭配4月30日國際珍奶日創新生活話題，此外，芬達綠茶口味思樂冰、「可爾必思」口味霜淇淋兩大消暑沁心新品持續刷新網路熱議，驅動相關類別業績穩健向上。

咖啡 營收

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