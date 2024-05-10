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汽車零組件表現亮 這兩檔盤中雙雙衝上漲停

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

汽車零組件股今（10）日表現強勢，其中提維西首季營運繳出亮眼表現，艾姆勒則受惠旗下液冷產品有望今年兩產，股價雙雙衝上漲停，宏旭-KY（2243）上漲逾4%，耿鼎（1524）漲幅超過3%，麗清（3346）、智伸科（4551）、大億（1521）、倉佑（1568）等也有超過1%的漲幅。

美國車險公司State Farm宣布車輛維修使用「非OEM碰撞零組件」，疫後需求大爆發，提維西針對State Farm宣布採用AM碰撞零件理賠後，已全面增加產品研發，積極送件通過車燈產品CAPA認證；堤維西（1522）第一季營收51.16億元、年增8.62％，稅後純益達6.28億元，每股稅後純益2.01元，創下歷史新高。

艾姆勒科技身為全球知名國際車廠零組件一級供應廠（Tier 1），同時也是高階雲端伺服器零件合作夥伴，節能環保趨勢，各國紛紛將電動車產業視為振興經濟火車頭，電動車市場規模愈來愈大，艾姆勒（2241）長期業績著受惠，2024年營運表現受到矚目。

產品營收比重分別為逆變器散熱模組及其零組件占97%，高功率電子系統及3C產品之散熱系統及零組件占3%。除了打入電動車供應鏈外，伺服器水冷散熱器於今年有機會進入量產，成為推動營收、獲利成長新動能。

營收 電動車

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