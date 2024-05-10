快訊

嫌醋飯難吃遭「超派鐵拳」揍 Toyz今出庭稱：沒想過和解

真的要來了！劉德華宣布「台北小巨蛋開唱」時間出爐

LINE免費貼圖6款來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動

國泰金股價大漲5%領軍 帶動金融指數創2年以來新高

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（10）日開高走低，金融股由國泰金（2882）大漲超過半根停板領軍，整體類股指數上漲超過1%，創下2年以來新高，其餘群益證（6005）、京城銀（2809）上漲超過4%，國票金（2889）、華南金（2880）漲幅逾3%，統一證（2855）、旺旺保（2816）、永豐金（2890）等也有2％以上的漲幅。

國泰金控9日公布4月稅後純益137.4億，累計前四月稅後純益509.4億元，創歷史次高，每股稅後純益（EPS）為3.53元，各子公司核心業務成長動能強健，獲利亮眼；子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高，國泰人壽累計純益創歷史次高。

4月受到美國通膨數據高於預期，且Fed態度相對偏鷹，市場持續收斂降息預期，推升美債利率走揚並使美股承壓，國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得；另外，隨美元彈升，新台幣兌美元單月貶值1.7%，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，加上經常性收益持續挹注下，整體獲利表現亮眼。

國泰世華銀行獲利續創新高， 4月稅後淨利30.5億元，累計前4月稅後淨利134.7億元，年成長12%。今年以來把握利率高檔，持續布建外幣有價證券部位，累計淨利息收入穩健成長；財富管理各項商品銷售動能強勁，信用卡手續費收入持續成長，整體淨手續費收入表現亮眼。

國泰證券獲利再創同期新高，4月稅後淨利2.7億元，累計前4月稅後淨利11.8億元，年成長104%，累計獲利創下同期歷史新高，主要因國內景氣復甦，台股成長動能穩健；截至4月底國泰證券台股累計經紀市佔率達4.1%、台股定期定額累計投資金額突破180億元，雙雙創下歷史新高。

國泰投信累計稅後淨利穩健成長，4月稅後淨利1.9億元，累計前4月稅後淨利7.7億元，年成長49%，總管理資產規模達1.79 兆元。4月以伊衝突升級，帶動全球金融市場出現大幅震盪，投資人透過ETF定期定額投資因應市場變化，其中國泰永續高股息(00878)扣款人數快速增至25.6萬人，是ETF定額扣款人氣王。

國泰金早盤以53元開出，盤中最高一度拉升至55元，股價創下近2年新高，後續漲幅稍有收斂，漲幅逾5%，盤中成交量超過5萬張。

台股 國泰金控

延伸閱讀

金控前四月獲利衝2,000億 可望寫歷史次高

歐洲線期貨飆 全球運價大漲訊號亮了

外資大賣台股207億

台股ETF 績效強強滾

相關新聞

國碩集團表現亮 國碩、碩禾盤中雙雙衝上漲停

國碩（2406）集團受到四月營收亮眼激勵，國碩、碩禾（3691）股價今（10）日早盤雙雙衝上漲停，其中碩禾來到176.5...

搶買機票跟船票 航運股成交占比逾2成 這幾檔先飆漲停

台股10日開高震盪，盤中一度拉升至20,702.35點，航運股大吸金，投資人搶買船票跟機票，航運股占大盤成交比重激增，盤...

國泰金股價大漲5%領軍 帶動金融指數創2年以來新高

台股今（10）日開高走低，金融股由國泰金（2882）大漲超過半根停板領軍，整體類股指數上漲超過1%，創下2年以來新高，其...

貨櫃三雄買氣旺 陽明萬海盤中攻漲停

萬海今年首季每股稅後淨利（EPS）一掃去年同期及第4季的虧損陰霾，繳出每股賺新台幣1.65元成績單，今天盤中攻漲停63....

雄獅第1季EPS 3.49元 毛利率升

旅行社股雄獅（2731）、鳳凰昨（9）日公告首季財報，其中，雄獅第1季合併營收59.4億元，較去年同期成長81%， 稅後...

遠雄第1季每股純益0.56元 大將0.15元

營建族群遠雄（5522）、大將昨（9）日發布第1季財報，遠雄稅後純益4.37億元、年減60%，每股純益0.56元；大將稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。