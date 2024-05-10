國泰金股價大漲5%領軍 帶動金融指數創2年以來新高

台股今（10）日開高走低，金融股由國泰金（2882）大漲超過半根停板領軍，整體類股指數上漲超過1%，創下2年以來新高，其餘群益證（6005）、京城銀（2809）上漲超過4%，國票金（2889）、華南金（2880）漲幅逾3%，統一證（2855）、旺旺保（2816）、永豐金（2890）等也有2％以上的漲幅。

國泰金控9日公布4月稅後純益137.4億，累計前四月稅後純益509.4億元，創歷史次高，每股稅後純益（EPS）為3.53元，各子公司核心業務成長動能強健，獲利亮眼；子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高，國泰人壽累計純益創歷史次高。

4月受到美國通膨數據高於預期，且Fed態度相對偏鷹，市場持續收斂降息預期，推升美債利率走揚並使美股承壓，國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得；另外，隨美元彈升，新台幣兌美元單月貶值1.7%，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，加上經常性收益持續挹注下，整體獲利表現亮眼。

國泰世華銀行獲利續創新高， 4月稅後淨利30.5億元，累計前4月稅後淨利134.7億元，年成長12%。今年以來把握利率高檔，持續布建外幣有價證券部位，累計淨利息收入穩健成長；財富管理各項商品銷售動能強勁，信用卡手續費收入持續成長，整體淨手續費收入表現亮眼。

國泰證券獲利再創同期新高，4月稅後淨利2.7億元，累計前4月稅後淨利11.8億元，年成長104%，累計獲利創下同期歷史新高，主要因國內景氣復甦，台股成長動能穩健；截至4月底國泰證券台股累計經紀市佔率達4.1%、台股定期定額累計投資金額突破180億元，雙雙創下歷史新高。

國泰投信累計稅後淨利穩健成長，4月稅後淨利1.9億元，累計前4月稅後淨利7.7億元，年成長49%，總管理資產規模達1.79 兆元。4月以伊衝突升級，帶動全球金融市場出現大幅震盪，投資人透過ETF定期定額投資因應市場變化，其中國泰永續高股息(00878)扣款人數快速增至25.6萬人，是ETF定額扣款人氣王。

國泰金早盤以53元開出，盤中最高一度拉升至55元，股價創下近2年新高，後續漲幅稍有收斂，漲幅逾5%，盤中成交量超過5萬張。