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裕隆財報／首季每股稅後純益0.83元 有望一季比一季好

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

裕隆汽車（2201）9日董事會通過首季財報，合併營收207.5億元、年增 16.98 億元，稅後純益為8.66億元，年減27%，每股稅後純益0.83元，因裕融獲利減少認列金額跟著減少波及。法人還是看好知名電動車納智捷n7車型銷售量持續攀升挹注，第2季業外影響的部分消失，獲利將重返成長軌道，有望一季比一季好。

裕隆首季合併營收207.5億元，較去年同期190.52億元，增加16.98 億元，主要來自進口車銷售台數較去年同期增加，再加上熱門的電動車n7車型銷售不斷攀升，推升整體營收持續成長，稅後純益為8.66億元，較去年同期12.01億元，減少3.35億元，年減27%，EPS為 0.83元，較去年同期 1.23元，減少 0.4元。

針對第1季營收成長、獲利下滑的部分，裕隆也說明，第1季本業表現還是非常出色，獲利較去年下滑原因，主要是受到轉投資裕融企業，基於穩健保守考量，本期增加提列預期信用減損損失，以及新安東京迴轉利益墊高去年比較基期影響所致。

法人分析，4 月車市國產電動車納智捷n7則表現優總市場，逆勢開出紅盤，4月銷售告捷破千台達1055台，預估5月交車的台數還會攀升，持續邁向月交車1500台挺進；此外，裕隆旗下還有其他重要子公司裕日車（2227）去年營運落底，今年將陸續推出新車搶市，獲利挹注可望攀升；轉投資的裕融（9941）第1季獲利挹注雖然減少，第2季開始挹注可望恢復到正常軌道，看好裕隆今年獲利會一季比一季好。

營收 裕隆

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