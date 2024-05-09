傳奇4月意外轉虧 早盤重挫9%後跌勢收斂
遊戲研發及營運商傳奇網路因手機遊戲日版上市時期行銷推廣費用支出較多，4月意外轉虧，稅前損失新台幣384萬元，每股稅前虧損0.06元，今天傳奇股價早盤重挫逾9%，最低觸115.5元，至9時30分後跌幅收斂至4%左右。
傳奇今年前4月累計每股稅前盈餘2.32元，仍優於去年同期的0.5元。
其他遊戲類股多數走揚，智冠今年第1季稅後淨利季增32.7%、每股盈餘1.83元，早盤股價上漲逾2%，最高152元；鈊象、橘子漲幅在1%以內，華義上揚超過4%。
傳奇表示，手機遊戲「晴空物語」已於4月16日推出日本版，5月起將可認列完整月份營收。尚有多款遊戲同步研發中，將持續採取多元化經營策略，致力於提升產業技術水準和公司獲利效益。
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