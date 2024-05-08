成衣龍頭儒鴻（1476）昨（8）日公布4月營收為28.69億元，月、年雙增，已連續三個月都是成長。公司表示，目前產能利用率已逾九成，第2季營運會比第1季好，且大型品牌客戶下單明顯回溫，看好下半年整體營運，持續朝正向發展。

法人指出，儒鴻上半年在通路客戶復甦下，訂單、營收開始轉強；下半年則有品牌客戶轉強，加上新的六個小客戶訂單挹注，配合新產能開出，2024年復甦確立，成長可期。

儒鴻指出，第2季進入傳統旺季，訂單持續緩步增溫，目前訂單能見度維持六個月以上，自有產能利用率已超過九成，為滿足客戶訂單所需，未來將逐步拉高外發產能比重，第2季營運會比第1季好。

另，觀察客戶反饋可知，上半年通路商、小品牌客戶較有表現，大型品牌客戶隨著庫存逐漸去化，預估下半年明顯回溫並恢復正常水準，目前觀察第3季訂單接單狀況不錯，不會比第2季差，第4季還在接單中。而產品別部分，客戶益發強調ESG、環保素材的部分，無論客戶或企業，環保產品比重持續增加，預估今年會超過50%使用環保材質，配合擴廠也會加大節能減碳力道。

整體來看，下半年營運朝正向發展，全年還是比較看好新客戶帶來的新訂單效應，去年新增六個小品牌客戶、營收貢獻約10%，今年預估營收占比可達12~18%、成為營收成長的主要來源。

儒鴻4月營收28.69億元，月增1.68%、年增13.1%；累計前四月營收105.01億元，年增16.2%。昨日以平盤價490.5元作收。

法人表示，儒鴻第3季訂單大致底定，已開始承接第4季訂單，而運輸船期拉長，客戶提前下單效應可期，且供應鏈大者恆大趨勢下，儒鴻擴產配合品牌商訂單增加，競爭力強，未來展望佳。

而在新產能部分，儒鴻印尼新廠，去年底時一期產能全數開出，二期今年開始會逐月2至3條線開出，年底二期廠產能全數到位，但還有教育訓練與學習曲線的時間，實質貢獻業績落在明年第2季。