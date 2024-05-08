儒鴻營收／4月28.69億元、年月雙增 大型品牌下單回溫

成衣龍頭儒鴻（1476）公布4月營收28.69億元，月增1.68%，年增13.1%；累計前四月營收105.01億元，年增16.2%。公司表示，目前產能利用率已逾九成，第2季營運會比第1季好，且大型品牌客戶下單明顯回溫下，整體營運持續朝正向發展。

儒鴻8日以平盤價490.5元作收。

展望未來，儒鴻指出，第2季進入傳統旺季，訂單持續緩步增溫，目前訂單能見度維持六個月以上，自有產能利用率已超過九成，為滿足客戶訂單所需，未來將逐步拉高外發產能比重，第2季營運會比第1季好。

另，觀察客戶反饋可知，上半年通路商、小品牌客戶較有表現，大型品牌客戶隨著庫存逐漸去化，預估下半年明顯回溫並恢復正常水準，目前觀察第3季訂單接單狀況不錯，不會比第2季差，第4季還在接單中；整體來看，下半年營運朝正向發展。