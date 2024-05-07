材料-KY前四月營收 寫同期新高

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導

材料-KY（4763）昨（6）日公告今年4月合併營收為11.38億元，月減18.8%、年增50.3%，為歷史同期新高；累計今年前四月營收47.51億元、年增105.02%，亦創同期歷史新高。

材料說明，4月單月營收月減較為明顯，主要係因絲束採較嚴格的發貨保全管理，客戶必須預先收款待入帳後，才會進行出貨的動作，因部分東歐客戶的人民幣貨款於中間銀行審查時間較久，致使部分絲束出貨情形略受影響，不過市場供不應求的狀況依舊不變，遞延訂單後續仍可逐步認列。

材料強調，目前仍維持全產全銷、滿載的狀況，遞延出貨的訂單日後都可認列，加上下半年還有新產能開出，樂觀看待今年營收可望再創新高。

展望2024年，材料指出，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠。目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥，由於絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價維持高檔，平均銷售單價優於去年，今年度還有新產能擴充規劃。

保全 營收

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