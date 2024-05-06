卜蜂第1季 EPS 1.25元 本季有壓

卜蜂（1215）昨（6）日董事會通過配發現金股利5.5元，以昨日收盤價106元計算，現金殖利率約4.7%，配發率達七成。另外，通過第1季財報，稅後純益約3.69億元，去年減少12.5%，每股純益1.25元。

卜蜂去年雞跟豬肉的價格都相當好，所以去年的基期相當高，使得今年第1季營收、獲利都較去年下滑，單季營收為69.12億元，年減4.42%，營業毛利10.89億元、營業利益5.14億元，稅前盈餘4.63億元，稅後純益為3.69億元，年減12.5%，每股純益1.25元。

卜蜂去年全年稅後純益為22.68億元，年增率45%，每股稅後純益達7.7元，昨日董事會通過配發現金股利5.5元。

展望今年度的營運，今年肉品的價格持續走下波，第2季雞價仍是看跌， 加上去年雞價處於高檔，第2季會較辛苦，希望從豬肉銷售跟飼料銷售補回來，減緩對第2季營收、獲利衝擊。

食品加工方面，卜蜂也指出，去年著手擴建調理食品生產線及湯品生產線，預計今年第2季投產，倍增即食食品的生產量，也會進一步推升營收、獲利成長。另外，針對油炸生產線進行設備更新，今年第1季提高油炸線產量及產品多樣性，這個部分市場反應也相當好。

整合生鮮雞蛋銷售，並且積極推出多項蛋加工產品如茶碗蒸、水煮蛋、茶葉蛋、蒸蛋湯等多樣化的蛋加工品。現今各大通路如便利商店、量販店及網購平台、團購等通路，整體的銷售量也持續增加，使卜蜂在深耕的肉類加工品市場外，再增加另一類優勢產品。

至於卜蜂於桃園設置北區RDC標準化配送中心及豬肉分切廠擴大豬肉及雞肉市場占有率，原先預計第3季量產，但有延後可能要等2025年上半年投產。