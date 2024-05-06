宇隆上季 EPS 2.48元 多元發展

宇隆科技（2233）董事會昨（6）日通過第1季合併財報，合併營收8.65億元、年增10.9%，營業毛利3.05億，稅前淨利1.75億元，稅後純益1.49億元，季增2.0%、年增53.6%，每股純益達2.48元，第2季營運維持正向樂觀。

宇隆表示，農曆年後各產業客戶對於公司旗下關鍵零組件的拉貨力道明顯回溫。尤其在汽車類方面，不僅外銷至歐洲、美國市場的出貨動能呈穩定態勢，氫燃料電池用零件也已在中國正式供貨，貢獻3月汽車類的業績繳出月增31.0%、年增3.4%的成績。

從第1季四大產品線的營收比重來看，汽車類73%、自行車11%、醫療產品9%、工業自動化7%。

其中，自行車、醫療產品、工業自動化的第1季業績季增率分別為64%、19%、36%。

展望未來，宇隆對整體營運維持正向看法，強調配合客戶的全球供貨要求，持續深化汽車零組件市場，同時，也將核心技術拓展擴大到其他應用領域，增加非車用營收占比，邁向多元化發展。