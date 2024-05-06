寒舍第1季財報靚、股價逼歷史高點 還持有這檔營建飆股

寒舍（2739）近期股價表現強強滾，6日盤中股價來到78.9元，漲幅5%，近兩周股價漲幅超過五成，不僅創下10個月來股價新高，並已逼近歷史高點。寒舍除了日前公告首季財報表現亮眼，本業表現突出，市場也看好，寒舍投資營建股愛山林（2540）股票，截至第1季，持有張數超過4000張，隨著愛山林4月以來股價飆漲，寒舍帳上收益可觀。

根據寒舍首季財報，持有愛山林股票4,251張，持股比例1.02%。近期營建股漲勢凌厲，愛山林亦是營建飆股之一，4月以來股價漲幅超過六成，今日早盤股價再度攻頂，股價來到160元、創下歷史新高。寒舍投資愛山林股票是在寒舍上市前，當時持有張數約2300張，隨著近年愛山林配股增加，寒舍帳上持股張數也水漲船高。愛山林股價驚驚漲下，寒舍今年第2季認列的金融資產評價利益可期。

寒舍旗下營運據點主要位於台北市精華區域，包括台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店及寒居酒店，受惠疫後復甦，不論在客房、餐飲及宴會收入皆較前期大幅成長、業績表現亮麗，是去年以及今年首季的業績主要動能。僅位於宜蘭的休閒度假飯店礁溪寒沐酒店成長趨緩，主要因疫情期間國境未開放促使國內度假休閒飯店需求大增，疫情結束後，隨著國人陸續恢復出國旅遊而使國內旅遊的需求下降所致。

寒舍也樂觀看待今年整體觀光產業，包括在來台旅客成長、航空公司航班及班次全面恢復、兩岸觀光恢復正常，以及餐飲內需持續暢旺下，將帶動飯店整體客房、餐飲及宴會營運表現。

寒舍日前公告第1季財報，受惠農曆春節旺季餐飲需求暢旺加上日客回流所帶動，首季合併營收13.55億元，年增13.45%，稅後淨利1.67億元，年增103.4%，每股純益1.82元，皆創下歷史同期新高。展望後市，寒舍表示，兩岸旅遊有望開放的利多商機，且適逢國定連假檔期，持續衝刺第2季營收動能。