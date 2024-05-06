快訊

美方壓力？藍委突取消太平島考察 馬文君曝原因擬改至5月18日出發

京元電撤出中國聯發科逆勢接手 一出一進藏貓膩

免費的最貴！Netflix到期釣魚郵件 最新詐騙手法曝光

寒舍第1季財報靚、股價逼歷史高點 還持有這檔營建飆股

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
寒舍餐旅董事長蔡伯翰。圖/寒舍提供
寒舍餐旅董事長蔡伯翰。圖/寒舍提供

寒舍（2739）近期股價表現強強滾，6日盤中股價來到78.9元，漲幅5%，近兩周股價漲幅超過五成，不僅創下10個月來股價新高，並已逼近歷史高點。寒舍除了日前公告首季財報表現亮眼，本業表現突出，市場也看好，寒舍投資營建股愛山林（2540）股票，截至第1季，持有張數超過4000張，隨著愛山林4月以來股價飆漲，寒舍帳上收益可觀。

根據寒舍首季財報，持有愛山林股票4,251張，持股比例1.02%。近期營建股漲勢凌厲，愛山林亦是營建飆股之一，4月以來股價漲幅超過六成，今日早盤股價再度攻頂，股價來到160元、創下歷史新高。寒舍投資愛山林股票是在寒舍上市前，當時持有張數約2300張，隨著近年愛山林配股增加，寒舍帳上持股張數也水漲船高。愛山林股價驚驚漲下，寒舍今年第2季認列的金融資產評價利益可期。

寒舍旗下營運據點主要位於台北市精華區域，包括台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店及寒居酒店，受惠疫後復甦，不論在客房、餐飲及宴會收入皆較前期大幅成長、業績表現亮麗，是去年以及今年首季的業績主要動能。僅位於宜蘭的休閒度假飯店礁溪寒沐酒店成長趨緩，主要因疫情期間國境未開放促使國內度假休閒飯店需求大增，疫情結束後，隨著國人陸續恢復出國旅遊而使國內旅遊的需求下降所致。

寒舍也樂觀看待今年整體觀光產業，包括在來台旅客成長、航空公司航班及班次全面恢復、兩岸觀光恢復正常，以及餐飲內需持續暢旺下，將帶動飯店整體客房、餐飲及宴會營運表現。

寒舍日前公告第1季財報，受惠農曆春節旺季餐飲需求暢旺加上日客回流所帶動，首季合併營收13.55億元，年增13.45%，稅後淨利1.67億元，年增103.4%，每股純益1.82元，皆創下歷史同期新高。展望後市，寒舍表示，兩岸旅遊有望開放的利多商機，且適逢國定連假檔期，持續衝刺第2季營收動能。

寒舍 餐飲

延伸閱讀

營建股漲不停…鋼鐵、水泥有機會接棒？ 專家分析：四次就有三次「這族群」出現落後補漲

00878配息創新高！網嗨翻：快逼00919、00929繼續配高高

金門男遭詐以為遇到投顧名師 多次飛台灣面交損失884萬

台股將迎來不小反彈嗎…00944、00946竟無太多討論？ 女子：稍微冷靜一下不乏是件好事

相關新聞

鴻海今年飆漲60％…股東人數卻大減12萬！ 專家：有人股價才上110元庫存已清乾淨

鴻海（2317）至2021年開始，有長達3年的時間股價都在95~105之間狹幅徘徊。這段期間大盤無論怎麼漲跌，它都不動於衷。

永豐金（2890）獲利28％出清換別檔！ 她曝光賣出原因：其實猶豫許久

2024年永豐金（2890）預計配發，現金股利0.75元、股票股利0.25元。

中古屋市場熱！ 永慶集團Q1業績衝98億 寫單季新高

永慶房產集團加盟四品牌，包括永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產績效傳捷報，旗下四品牌3月月單月業績創下歷史最高...

榮成財報／工紙量穩價跌 前四月每股稅前盈餘0.05元由虧轉盈

榮成（1909）6日公告4月合併營收41.91億元，年減0.04%、月增4.5%，本業營業利益8,205萬元，稅前盈餘1...

寒舍第1季財報靚、股價逼歷史高點 還持有這檔營建飆股

寒舍（2739）近期股價表現強強滾，6日盤中股價來到78.9元，漲幅5%，近兩周股價漲幅超過五成，不僅創下10個月來股價...

藥華藥4月業績翻倍

藥華藥（6446）營運表現如倒吃甘蔗，昨（5）日公告4月合併營收6.7億元，月增19.6%，年增97.8%，年增近一倍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。